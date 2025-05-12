美中暫停互徵部分關稅 晶華董事長潘思亮：90天後還會有90天

美國與中國今（12）日下午發表聯合聲明，宣布暫停互徵部分關稅，華府對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％。（路透）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國與中國今（12）日下午發表聯合聲明，宣布暫停互徵部分關稅，華府對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％。對此，晶華集團董事長潘思亮認為，「90天後，還會有90天」，可能會不了了之，但最後至少會有10％關稅。

潘思亮今日出席亞堅會第3屆國際論壇「共築韌性 新創亞太」時受訪談及美中關稅時表示，美國經濟可能承受不了關稅的壓力，美國政壇應該會快速反應。

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潘思亮認為，在90天後，還會有90天，可能會不了了之，但最後10％的關稅是一定有的，再加上分別針對鐵、汽車、半導體等產業單獨課徵的關稅。

潘思亮認為，全世界從多邊世界變成單邊、雙邊的世界，而台灣欲進入多邊組織一直遇到很大的問題，如今變成單邊盛行，台灣反而可以靈活運用，現在是台灣時機。

潘思亮進一步指出，台灣以中小企業創業家著名，而在多變的世界中，小企業是更靈活、更可以去發展的，因此他認為，未來不確定的世界是中小企業創業家的天下，台灣會更好。

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