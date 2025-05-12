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台幣月初大幅升值 蔡明忠：對壽險業衝擊是必然

2025/05/12 16:43

富邦集團董事長蔡明忠表示，台幣升值對壽險業的衝擊是必然的，希望對壽險業的傷害就是「這麼一拳」。（資料照）富邦集團董事長蔡明忠表示，台幣升值對壽險業的衝擊是必然的，希望對壽險業的傷害就是「這麼一拳」。（資料照）

相關新聞請見：路透：台幣驚人升值 對台灣保險業造成巨大風險

〔記者黃靖媗／台北報導〕新台幣月初大幅升值，外媒指出，恐對台灣保險業造成巨大風險。富邦集團董事長蔡明忠今（12）日表示，台幣升值對壽險業的衝擊是必然的，希望對壽險業的傷害就是「這麼一拳」。

蔡明忠今日出席亞堅會第3屆國際論壇「共築韌性 新創亞太」時受訪表示，台幣升值導致避險、外匯交易變得很多，會給金融業更多手續費收入，像是「天下掉下來的禮物」，但這種波動對金融市場並不好，金融業最不希望長期的不穩定。

談及對壽險業的衝擊，蔡明忠說，台幣升值對壽險業的衝擊是必然的，但看樣子升值已經緩下來，也希望對壽險業的傷害就是「這麼一拳」。

蔡明忠指出，外匯的準備金制度就是為了讓壽險業在遇到匯率變化時，能夠減少損失，他們所有的美元資產都是長期的，其實對壽險業來講，比較大的風險應是存續期錯配（Duration Mismatch），如果持有長期美元資產，短期匯率的影響應該都是暫時性的。

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