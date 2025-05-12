台糖：7成員工完成AI公務培訓 未來拓展AI養豬管理

台糖養豬場。（資料照，記者林菁樺攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為提升營運的數位治理，台糖表示，目前超過7成的員工完成AI公務培訓，台糖目前已導入AI技術應用在抽樣稽核、公文校正等工作，未來將拓展至養豬畜殖場的智慧化管理。

台糖表示，近年推動各項AI數位轉型計畫，內容涵蓋智慧稽核、公文校正、人才培育等，可有效節省時間、人力，提升整體行政效率。

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台糖進一步說明，以「AI資料分析稽核工具」為例，該技術透過文字探勘、機器學習及資料爬蟲等智慧功能，擴大稽核覆蓋範圍，可有效降低抽樣風險，並大幅提升稽核效率及法遵能力。

另為提升公文品質，台糖說明，亦透過AI自然語言處理技術，自動偵測並校正錯別字、語法及詞彙使用等，大幅節省人工校對時間，提升公文專業性及準確性。

除推動AI技術應用於業務外，台糖亦投入AI人才訓練與發展。台糖說明，政府自2024年起推動「AI公務與產業創新應用」數位學習課程，台糖已有超過7成同仁完成培訓，此外自辦訓練計畫，內容涵蓋AI基礎概念、實務應用及結合核心業務之專業訓練。

台糖表示，未來將逐步將AI業務應用拓展至養豬畜殖場管理、土地巡查及自動文稿生成等範疇，以全面提升營運效能。

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