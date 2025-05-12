優群Q2營收看增3至4成 挑戰單季新高

優群受惠於客戶應對美國對等關稅而提前拉貨，總經理劉興義今天在法說會表示，預期第2季營收年增30%至40%，挑戰單季歷史新高。（圖取自優群線上法說會）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群（3217）受惠於客戶應對美國對等關稅而提前拉貨，總經理劉興義今天在法說會表示，預期第2季營收年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利率也不低於首季的50.2%，下半年業績仍有機會成長雙位數百分比，全年營收增幅優於去年的目標沒有改變。

優群首季營收9.24億元，季減3.55%、年增35.49%，其中，SO-DIMM佔35.9%，M.2佔28.2%，Long-DIMM佔12%，USB TYPE-C佔8.8%，Metal Bar佔7.8%，其他佔7.3%；合併毛利率50.2%，年增4.2個百分點、季減0.4個百分點，營益率31.7%，季增1.7個百分點、年增7.9個百分點，稅後淨利2.67億元，季減3.3%、年增33.5%，每股盈餘（EPS）2.39元，季減2.8%、年增7.7%。

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劉興義指出，旗下SO-DIMM產品受惠於DDR5產品單價提升，整體營收貢獻的增幅最為明顯，下世代的SO-DIMM將於高階產品導入CAMM2，適合高頻傳輸需求，特別是筆電408pins、288pins兩種規格，目前每月產量10k至20k，已大幅優於2024年產量50k，而LPDDR6連接器也正在與客戶洽談新案。此外，公司第2大產品系列M.2連接器Gen4、Gen5產品，市佔率已達到第一，穩定挹注營收與獲利成長。

劉興義表示，今年可期待發生高度成長的產品還有旗下Long DIMM連接器，由於meta訂單回流、增溫，新機種持續採用優群解決方案，且還有大型雲端服務供應商（CSP）客戶的訂單會在第3季開始量產，至於下一世代的DDR6連接器，未來主流產品將採用優群的規格打樣，顯示公司正處於市場領先地位。

關於USB TYPE-C產品，劉興義認為，雖然面臨多家同業競爭，但此類產品做出的營收貢獻也屬於高成長族群。另一項利基型產品，也就是公司的微型沖壓件，目前有4種規格仍在量產，除了持續獨家供應給美系龍頭手機品牌廠，也已經掌握新訂單，導入有份量的產品應用，會在6月開始出貨。

新台幣升值有影響 越南擴產進度不變

優群財務長范玉真說，目前公司已評估新台幣匯率對於公司營運的影響，主要在於應收帳款與現金部位，每升值1%會出現750萬至800萬元的匯損，衝擊0.5%毛利率，以目前升值的情形來看，大概影響第2季合併毛利率約1.5%至2%，不過，整季情況需要等到6月底結束之後才能明朗。

劉興義提到，因應美中貿易戰發展之下的客戶需求，公司越南廠設於興安省恩施縣廣陵社第5號工業區，一期工程佔地1萬7350平方公尺，預期第3季開始展開ISO稽核工作，第4季導入設置自動化組裝，明年首季安排注塑工序，明年第3季移進沖壓產能，明年第4季安排電鍍線，目前時程均在進度上，第2期1萬7400平方公尺工程明年下半規劃，預期2年內達到原中國產能的50%。

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