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創控公開申購價32元 5月21日掛牌上市

2025/05/12 15:50

創控預計5月21日正式掛牌上市。（資料照）創控預計5月21日正式掛牌上市。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC（氣體分子污染物） 監控設備領導廠商創控（6909）預計5月21日正式掛牌上市，初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業於今（12）日圓滿完成電腦開標，這次辦理競價拍賣4135張，最低得標價格為34.5元，最高得標價格為58.7元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為37.19元，承銷價訂為32元。

創控表示，公開申購張數1033張，公開申購期間為5月9日至5月13日，並於5月15日公開抽籤，預計5月21日正式掛牌上市。

創控指出，此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股6,079張，其中4,135張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量12603張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

創控受惠3奈米以下製程節點對AMC監測的剛性需求，4月營收2,376萬元，與去年同期相當；累計1至4月營收1.542億元，年成長87.33％。創控指出，公司採客製化生產與驗收認列模式，營收呈現階段性波動屬常態。4月營收回歸排程節奏，累計營收成長已展現新產品導入與新客戶驗收的初步成果，公司全年營運策略穩健推進。

目前創控兩大應用包括半導體微汙染物（AMC）精密監測與ESG氣體汙染監控，並拓展至機台腔體、晶圓載具等高潔淨微環境需求。隨著2奈米世代導入GAA架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，公司已提前布局未來需求。

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