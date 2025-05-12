星宇航空4月營收35.97億元 創歷史同期新高

星宇航空4月營收35.97億元 。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）4月總營收為35.97億元，年增率35%，1~4月累計總營收達147.92億元，年增率39%，單月及累計皆創同期歷史新高。

星宇航空4月客運營收29.02億元，年增25%。貨運方面，4月貨運營收為3.78億元，年增85%。星宇航空表示，受美國最新關稅政策影響，自5月2日起，小額包裹取消免徵關稅優惠，影響電商出貨需求。然而，因電子產品部分關稅緩徵，晶圓等電子貨源仍可維持穩定出貨，且5月起進入鮮果產季，有助支撐短線艙位需求，星宇航空將審慎觀察相關政策變化與市場動態，配合調整客貨運發展策略。

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星宇航空持續拓展新興市場，繼4月18日甫開闢台北/台中-神戶航線，更於5月7日開賣台北-宮古島市（下地島）航線，而台北-宮古島市（下地島）航線規劃8月22日正式開航，每週營運兩班。此航線為星宇航空第12個日本航點，使每週飛往日本的航班數提升至103班，占總航班數逾四成，進一步強化日本航網佈局，鞏固東北亞區域市場的競爭優勢。

此外，星宇航空同步擴張長程航線，將於6月2日開航台北-加州安大略航線，初期每週營運四班，深化北美市場佈局，拓展跨洲航網版圖。

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