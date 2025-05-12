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平和環保首季EPS1.34元 營收、獲利、EPS創近3年同期新高

2025/05/12 15:29

平和環保首季EPS1.34元 營收、獲利、EPS創近3年同期新高。（資料照）平和環保首季EPS1.34元 營收、獲利、EPS創近3年同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股平和環保（6771）今日公告首季財報，首季營收1.64億元、年增8.58％，稅後淨利0.42億元、年增34.45％，每股稅後盈餘（EPS）1.34元。平和環保表示，第1季廢水代處理量增加，以及今年起適度調漲廢水代處理費用以反應電價成本上漲，毛利率較去年同期提高4個百分點，因此營收、稅後淨利、EPS同創近3年同期新高。

平和環保為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢，並持續開發循環經濟產品，除已量產之再生混凝劑、氯化銨以及回收水外，近期公司再拓展循環再利用多元布局，轉投資成立一家合資公司，將半導體廢硫酸經過再利用製程，產生綠建材原料，跨入半導體業務。

近期下游出口產業客戶因美國關稅政策不確定因素，產能受到影響，平和環保4月營收0.5億元，較去年同期略減1.67％，不過累計1-4月營收2.15億元，仍保持成長。平和環保表示，短暫衝擊過後，在下游客戶採取一定之因應措施下，預期可降低美國政策的影響程度。

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