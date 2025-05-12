Q1新青安全國受理1.24萬戶 年減28.73％

民眾對新青安短期利息補貼相當有感。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣萎縮、房貸申請塞車，再加上銀行承做新青安態度不若甫推出時積極，導致今年前三月，全國新青安合計受理戶數為1.24萬戶，較去年同期、年減幅達28.73%。

根據財政部公告，今年第一季全國新青安受理戶數約1.24萬戶、受理金額約961.5億元，對比2024年第一季，受理戶數約1.74萬戶、受理金額約1330億元，分別衰退28.73%、27.70%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策的確幫助不少年輕人順利購屋圓夢，但去年9月央行第七波選擇性信用管制上路，加上銀行房貸放款水位居高不下，也讓部分公股銀行對承做新青安案件態度轉為保守，甚至可明顯感受有些銀行受理狀況已明顯不如政策上路當時積極。

新青安上路至今 累積受理逾10萬戶

根據統計，自2023年8月開辦新青安以來，截至今年3月，受理戶數累積逾10萬戶，受理金額更合計超過8千億元，曾敬德認為，持續有購屋民眾申請新青安，不外乎短期利息補貼相當有感，再搭配最長40年期房貸年限，還有最高寬限期5年，其實適度緩解年輕人購屋負擔。

不過，今年2月只有4家公股銀行受理新青安戶數超過500戶，部分銀行甚至連100戶都不到，而3月則略有回溫，其中土銀與台銀等兩家銀行受理戶數超過1千戶，曾敬德推測，可能受到部分建案交屋申請帶動，不過銀行間的落差甚大，可能礙於個別銀行放款水位等狀況，部分銀行對於承做新青安其實偏向保守。

曾敬德指出，若符合新青安資格且收入穩定的族群，建議仍優先選擇新青安房貸方案，即使未來利率不再補貼、但該政策最低利率2.275%，仍比低於現行一般首購族房貸利率2.5%起跳要來得優惠。

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