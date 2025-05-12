中美有望達成1.5版本協議！花旗喊美對中關稅料降至45％

中美有望達成1.5版本協議！花旗預估美國對中關稅料降至45%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易會談順利結束，雙方達成重要共識，花旗認為，雙方可能達成協議1.5版本，解決兩國貿易談判中較為輕鬆的部分，料美國有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45%。

香港經濟日報報導，花旗在最新研究報告中指出，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議，隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中國實際關稅稅率降至45%左右的可能性更大。

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45%關稅怎樣構成？

花旗首席中國經濟學家余向榮在報告中稱，目前對美國撤銷/暫停芬太尼關稅（20%）和報復性關稅（91%）的信心有所提升。倘若如此，美國對中國實際關稅稅率可能降至45%，也即是原有的關稅11%加上34%的對等關稅。

至於中國方面可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼，比如可能出售TikTok，不太可能包含在1.5版本協議中。

展望未來，花旗預計，下一步中美將繼續對話，目前任何可能的局勢緩，和可能出現在兩國結構性問題中較為容易的部分。鑒於川普第1任期的經驗，未來兩國談判的不確定性依然很大。而且，可能的1.5版本協議的執行，對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，中國如何履行任何潛在的採購協議亦存在不確定性。

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