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鴻呈AI伺服器訂單強勁 越南廠下半年產值翻倍

2025/05/12 14:35

鴻呈董事長簡忠正（左起）與總經理林星宏看好下半年營運展望。（記者方韋傑攝）鴻呈董事長簡忠正（左起）與總經理林星宏看好下半年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）董事長簡忠正今日在股東會表示，以目前旗下產能來看，伺服器客戶給予的訂單估值超出50%，預期越南新廠第3季進入量產階段之後，每月產值上看200萬至300萬美元（約新台幣6044至9064萬元），較目前成長1至2倍；不過，後續仍需時間確認客戶實際下單情形，看好AI伺服器屬於產業剛性需求，不太會受到對等關稅影響。

簡忠正說，鴻呈直接輸往美國的產品佔整體不到1成，而當中的車載產品客戶也沒有因為關稅問題減少訂單，越南廠6月底將承接所有直接銷美的業務。其他如工控、伺服器都屬於間接輸美，因此關稅會由客戶承擔，由於纜線製造工序當中有35%成本來自於人力，美國工人薪資是越南的7至10倍，公司並不會考慮赴美設廠。

為應對美國關稅帶來的市場不確定性因素，簡忠正觀察，目前客戶陸續開始展開加單，特別是消費性電子產品領域已浮現急單，現在需要注意的是是否能夠如期完成越南新增產能工程，第1階段新產線所需的設備會在第2季底進駐，第3季開始量產，但是原訂2026年4月完工的第2階段產能擴充計畫，可能會推遲到2026下半年完成。

簡忠正強調，鴻呈未來將持續深耕數據中心、雲端伺服器內部高速線及其配套線束，並延伸至機櫃背板高速線，隨著 AI 運算、雲端基礎建設及5G 應用加速發展，高速連接線組技術需求將持續增長，公司鎖定研發創新，提升產品技術能力，並深化與客戶的合作關係，以確保競爭優勢，創造穩定成長的營運成果。

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