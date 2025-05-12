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美債不妙！交易員押注「這可能性」 大舉加碼對沖部位

2025/05/12 16:01

美債不妙！交易員押注今年聯準會不會降息，大舉加碼對沖部位。（路透）美債不妙！交易員押注今年聯準會不會降息，大舉加碼對沖部位。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會主席鮑爾鷹式表態，徹底澆息債券交易員降息預期，交易員正在大舉建立對沖部位，以防範準會今年可能不會放鬆貨幣政策的風險，其中1個日益增長的部位預計聯準會在2025年不會降息。

智通財經APP獲悉，隨著聯準會明確表示，不急於啓動寬鬆週期，投資者正重新評估利率政策前景。

報導指出，上週鮑爾重申央行將保持觀望立場後，交易員迅速調整部位，將2025年降息幅度預期下調至不足75個基點，並將第1次降息時點推遲至7月。

更令人震驚的是，選擇權交易員正在大舉建立對沖部位，以防範聯準會今年可能不會放鬆貨幣政策的風險，其中1個日益增長的部位，預計聯準會在2025年不會降息。

這一預期能否維持將取決於未來數週美國經濟與通膨走勢。

上週末的中美貿易談判細節及週二即將公佈的CPI數據都可能引發市場再度轉向。鮑爾警告稱，在政策制定者尋求釐清關稅政策影響之際，川普大規模加徵關稅正同時推高通膨與失業風險。

管理超過8500億美元（約新台幣25.71兆）資產的PGIM Fixed Income投資長Greg Peters指出，債券市場正在接受通膨將高於最初預期的事實，這為投資者認為聯準會介入並降息的信念增加了複雜性。

富蘭克林鄧普頓固定收益投資長Sonal Desai表示，市場對降息的定價明顯過度。除非出現經濟衰退，否則聯準會最多再降息25個基點。她補充道，由於市場在等待貿易政策更加明晰，美國公債殖利率處於區間波動狀態，我認為在相當長一段時間內我們都無法得到明確的貿易政策信息。

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