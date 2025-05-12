美劃下10％關稅底線！商務部長曝「這些商品」可望豁免

盧特尼克表示未來持續維持10％的關稅基準。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各國正陸續與美進行談判，盼降低關稅衝擊。然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNN訪問時，表示10%全面關稅將會是基本門檻，不過有些商品可能透過談判取得豁免。

政治新聞網《Axios》報導，盧特尼克在CNN節目「美國國情」上表示，「我們確實預計在可預見的未來，持續維持10％的關稅基準，但不要相信美國消費者將為此買單的愚蠢說法。」

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不過，盧特尼克補充說：「但我們會根據各國的具體情況進行個別談判，比如鋼鐵、鋁、飛機零件，這些可以免稅進口」。他舉例「像是勞斯萊斯引擎可以安裝在波音飛機上，再由波音賣給英航，這就是彈性與聰明策略的例子」。

美國日前宣布與英國達成貿易協議，即在維持10%基本關稅的前提下，雙方就鋼鐵與鋁材等部分品項免徵關稅達成共識。

此外，盧特尼克受訪時，正值美中在瑞士談判之際，在被問到相關問題時，他多次拒絕透露談判的任何細節。

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