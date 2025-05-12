晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美劃下10％關稅底線！商務部長曝「這些商品」可望豁免

2025/05/12 14:06

盧特尼克表示未來持續維持10％的關稅基準。（資料照，美聯社）盧特尼克表示未來持續維持10％的關稅基準。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各國正陸續與美進行談判，盼降低關稅衝擊。然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNN訪問時，表示10%全面關稅將會是基本門檻，不過有些商品可能透過談判取得豁免。

政治新聞網《Axios》報導，盧特尼克在CNN節目「美國國情」上表示，「我們確實預計在可預見的未來，持續維持10％的關稅基準，但不要相信美國消費者將為此買單的愚蠢說法。」

不過，盧特尼克補充說：「但我們會根據各國的具體情況進行個別談判，比如鋼鐵、鋁、飛機零件，這些可以免稅進口」。他舉例「像是勞斯萊斯引擎可以安裝在波音飛機上，再由波音賣給英航，這就是彈性與聰明策略的例子」。

美國日前宣布與英國達成貿易協議，即在維持10%基本關稅的前提下，雙方就鋼鐵與鋁材等部分品項免徵關稅達成共識。

此外，盧特尼克受訪時，正值美中在瑞士談判之際，在被問到相關問題時，他多次拒絕透露談判的任何細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財