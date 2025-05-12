躲美制裁！逾10億美元委國石油改標巴西 運往中國

路透報導指出，貿易商將運往中國價值超過10億美元的委內瑞拉石油，改標為巴西原油，規避美國制裁。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據2家油輪追蹤公司、公司文件和4家貿易商表示，過去1年內，貿易商將運往中國價值超過10億美元（約新台幣302.8億元）的委內瑞拉石油，改標為巴西原油，以幫助買家降低物流成本，並規避美國的制裁。

《路透》報導，中國的獨立煉油商是那些受到美國制裁國家海運石油的主要買家，而馬來西亞近海則是委內瑞拉、伊朗原油的主要轉運樞紐。

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2024年7月起，貿易商持續將委內瑞拉石油重新標註為巴西石油，這使得油輪能夠從委內瑞拉直航中國，中間不再需要停留於馬來西亞附近海域，這也使得整體航程時間縮短約4天。

自2019以來，華府對委內瑞拉的能源出口實施制裁，試圖限制委國馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的石油出口收入。觀察家認為，馬杜羅掌權執政十幾年，其主導的選舉有舞弊的行為。

馬杜羅則稱這些制裁是非法措施，相當於「經濟戰爭」，旨在削弱委內瑞拉，拒絕遵守美國和其他國家的制裁。自制裁實施以來，石油貿易商一直在海上將石油從1艘船上轉移到另1艘船，以掩蓋委內瑞拉原油的來源，將石油運往全球最大的原油進口國中國。

根據追蹤網站TankerTrackers.com彙整和分析的海事數據、衛星影像和岸上照片，近期，托運商篡改了油輪的定位，讓油輪看起來像是從巴西港口出發，然而，實際上卻是從委內瑞拉啟航。

中國海關數據顯示，2024年7月至2025年3月期間，中國從巴西進口了約270萬公噸的瀝青混合物，即每天6.7萬桶，價值12億美元（約新台幣363.3億元）。然而，國營企業巴西石油（Petrobras）表示，中國煉油商會固定購買巴西原油，但巴西很少出口瀝青混合物。巴西海關數據顯示，至少自2023年以來，巴西就沒有向中國出口過瀝青混合物。

貿易知情人士、油輪追蹤機構Vortexa Analytics以及一些內部文件顯示，許多進入中國標註「巴西瀝青」的原油貨物，實際上含有委內瑞拉的馬瑞（Merey）原油。中國貿易商稱，長期以來，貿易商一直將馬瑞原油稱為瀝青混合物，因為進口這種類似焦油的石油，不需要受政府原油進口的配額限制。

1名經常與委內瑞拉油商打交道的貿易商表示，除了可以縮短航程、節省船到船的成本之外，將貨物冒充巴西石油還有助於獲得銀行資金。知情人士指出，運費方面節省的不多，但有助於獲得資金，減輕貿易商在2個月航程中的資金壓力。

中國是委內瑞拉原油出口的主要目的地，去年，委國向中國出口了約35.1萬桶／日的石油和重質燃料。據統計，2025年前4個月該國的石油產量增至46.3萬桶／日。貿易商表示，中國進口的委內瑞拉原油大部份仍被申報為馬來西亞石油，無論是原油或是瀝青混合物，只有不到10％被官方申報為委內瑞拉石油。

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