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日本退休基金4月份狂買5796億海外股票刷新紀錄！專家揭原因

2025/05/12 14:05

日本退休基金4月份狂買5796億海外股票刷新紀錄！（彭博）日本退休基金4月份狂買5796億海外股票刷新紀錄！（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本投資人3月買美股刷新高後，日本退休基金的代理人在4月份購買了2.76 兆日元（約新台幣5796億元）創紀錄的海外股票，專家表示，4月份日圓強升，股市暴跌，投資人認為是逢低買入好機會，若這種趨勢繼續下去，日股可能會面臨壓力。

彭博報導，根據日本財務省週一的初步數據，4月份銀行信託帳戶的淨購買了2.76 兆日圓的海外股票。

人們對貿易戰對全球經濟影響的擔憂加劇，MSCI全球市場指數在4月第1週跌超7%，作為避險資產的日圓在此期間大幅升值。

瑞士百達資管投資策略主管Jumpei Tanaka表示，4月股市一度大幅下挫，日圓匯率上漲，許多投資者認為這是1個逢低買入的機會，他說，如果這種趨勢繼續下去，日本股市可能會面臨壓力。

另外1組數據顯示，今年3月，日本投資者淨買入2.12兆日圓（約新台幣4452億元）的美國股票，創下自2005年有數據以來的最高紀錄。當月標普500指數以日圓計算下跌了6.1%，為2022年12月以來的最大跌幅。

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