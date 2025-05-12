三上悠亞幣暴跌87％！粉絲「金盡人亡」質疑遭設局 本人發聲了

日本前AV女優三上悠亞2023年宣告引退後，積極發展多元事業，日前更推出迷因幣「$MIKAMI」。（資料照）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞2023年宣告引退後，積極發展多元事業，日前更推出迷因幣「$MIKAMI」，預售2天吸金250萬美元，展現驚人號召力，不料「$MIKAMI」上線後幣價迅速暴跌，許多粉絲被套牢，悲喊「金盡人亡」，更引發割韮菜質疑。對此，三上悠亞澄清，自己只是作為代言人，發幣決策及價格變動與她無關。
綜合媒體報導，三上悠亞迷因幣「$MIKAMI」8日清晨2點多上線，甫上線售價從0.245美元炒到0.8美元，但隨後迅速崩盤，跌至0.1美元，暴跌87%，許多認購粉絲在睡夢中血本無歸，悲喊「金盡人亡」。
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許多粉絲紛紛上網砲轟，對此，三上悠亞澄清，自己只是作為代言人的身分參與，發幣決策及價格變動都與她無關。
外界指出，「$MIKAMI」再度顯示名人迷因幣的風險，尤其是針對主要的亞洲投資群，選擇在深夜上線，幣價在短暫上漲後迅速崩盤，被認為早有預謀，背後有團隊在設局割韮菜。
今回のプロジェクトには、— 三上悠亜 （@yua_mikami） May 11, 2025
広告塔としての立場で参加しています。
運営の判断や価格の変動には
一切関わっておりません。
誤った情報が広がっていることにつきましては真摯に受け止め今後は誤解を招くことのないよう活動していきたいと思います???? https://t.co/6pDQtetUT2
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