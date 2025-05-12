三上悠亞幣暴跌87％！粉絲「金盡人亡」質疑遭設局 本人發聲了

日本前AV女優三上悠亞2023年宣告引退後，積極發展多元事業，日前更推出迷因幣「$MIKAMI」。（資料照）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞2023年宣告引退後，積極發展多元事業，日前更推出迷因幣「$MIKAMI」，預售2天吸金250萬美元，展現驚人號召力，不料「$MIKAMI」上線後幣價迅速暴跌，許多粉絲被套牢，悲喊「金盡人亡」，更引發割韮菜質疑。對此，三上悠亞澄清，自己只是作為代言人，發幣決策及價格變動與她無關。

綜合媒體報導，三上悠亞迷因幣「$MIKAMI」8日清晨2點多上線，甫上線售價從0.245美元炒到0.8美元，但隨後迅速崩盤，跌至0.1美元，暴跌87%，許多認購粉絲在睡夢中血本無歸，悲喊「金盡人亡」。

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許多粉絲紛紛上網砲轟，對此，三上悠亞澄清，自己只是作為代言人的身分參與，發幣決策及價格變動都與她無關。

外界指出，「$MIKAMI」再度顯示名人迷因幣的風險，尤其是針對主要的亞洲投資群，選擇在深夜上線，幣價在短暫上漲後迅速崩盤，被認為早有預謀，背後有團隊在設局割韮菜。

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