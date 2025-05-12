星宇航空領航低碳新未來 啟動永續燃油首航接軌全球淨零趨勢

邁向淨零時代，星宇航空永續航空燃油首航班JX717 台北-河內，於4月23日順利飛航。桃園機場范孝倫總經理（左一） 星宇航空機場運務處李明杰副總經理（中） 台灣中油邱垂興執行長（右一）。（圖／星宇航空）

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空近日正式導入通過ISCC CORSIA國際認證的永續航空燃油（SAF）。SAF首航班JX717台北－河內於4月23日起飛，該航班所使用的燃料為Jet A-1與純SAF（NEAT SAF）混合，比例約為5%，標誌著星宇成為首家於桃園國際機場透過油栓系統完成SAF加注的國籍航空。

星宇航空執行長翟健華指出：「永續飛行是全球航空產業共同面對的挑戰，更是航空公司展現責任與品牌價值的關鍵。引進SAF永續燃油，象徵星宇航空致力實現2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾，我們將持續秉持創新與減碳並進的理念，與政府及產業夥伴攜手打造低碳飛航的未來。」

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星宇航空亦與國際夥伴合作，進一步拓展永續布局，與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於日本神戶機場使用永續航空燃油的航空公司。星宇航空在2025年日本世界博覽會期間，於神戶航線導入SAF，不僅呼應2025年大阪世博會「未來社會的設計」主題，亦是進一步宣告星宇航空已經準備好展開綠色革命。

引進SAF永續燃油，象徵星宇航空致力實現2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾。（圖／星宇航空）

SAF為一種低碳排放的再生燃料，主要取自回收食用油等再生原料，經過先進工法轉化，能有效減緩航空運輸對環境的衝擊，每公噸SAF的使用可減少約2.67公噸二氧化碳排放。星宇航空旗下新世代機隊具備SAF相容性，整體油耗與碳排放亦較前代機型降低約25%，計劃自2027年起，逐步提升SAF使用比例，並將視國內供應狀況彈性調整。

SAF為一種低碳排放的再生燃料，能有效減緩航空運輸對環境的衝擊。（圖／星宇航空）

除推動燃料轉型外，星宇在機上與地面服務的每一環節也積極落實永續理念。機上環保毛毯採用回收貝殼纖維製成，兼顧舒適與環保；機上餐食則攜手米其林主廚合作，選用黑豬梅花、香茅等本地當季食材，兼顧風味與碳足跡減量。地面營運方面亦導入節能電動勤務車並搭配太陽能系統供電，全面降低碳排放，從飛行到地面，全方位落實星宇航空對永續旅程的承諾。

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