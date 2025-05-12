晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空領航低碳新未來 啟動永續燃油首航接軌全球淨零趨勢

2025/05/12 11:49

邁向淨零時代，星宇航空永續航空燃油首航班JX717 台北-河內，於4月23日順利飛航。桃園機場范孝倫總經理（左一） 星宇航空機場運務處李明杰副總經理（中） 台灣中油邱垂興執行長（右一）。（圖／星宇航空）邁向淨零時代，星宇航空永續航空燃油首航班JX717 台北-河內，於4月23日順利飛航。桃園機場范孝倫總經理（左一） 星宇航空機場運務處李明杰副總經理（中） 台灣中油邱垂興執行長（右一）。（圖／星宇航空）

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空近日正式導入通過ISCC CORSIA國際認證的永續航空燃油（SAF）。SAF首航班JX717台北－河內於4月23日起飛，該航班所使用的燃料為Jet A-1與純SAF（NEAT SAF）混合，比例約為5%，標誌著星宇成為首家於桃園國際機場透過油栓系統完成SAF加注的國籍航空。

星宇航空執行長翟健華指出：「永續飛行是全球航空產業共同面對的挑戰，更是航空公司展現責任與品牌價值的關鍵。引進SAF永續燃油，象徵星宇航空致力實現2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾，我們將持續秉持創新與減碳並進的理念，與政府及產業夥伴攜手打造低碳飛航的未來。」

星宇航空亦與國際夥伴合作，進一步拓展永續布局，與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於日本神戶機場使用永續航空燃油的航空公司。星宇航空在2025年日本世界博覽會期間，於神戶航線導入SAF，不僅呼應2025年大阪世博會「未來社會的設計」主題，亦是進一步宣告星宇航空已經準備好展開綠色革命。

引進SAF永續燃油，象徵星宇航空致力實現2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾。（圖／星宇航空）引進SAF永續燃油，象徵星宇航空致力實現2050年全球航空業淨零碳排目標的堅定承諾。（圖／星宇航空）

SAF為一種低碳排放的再生燃料，主要取自回收食用油等再生原料，經過先進工法轉化，能有效減緩航空運輸對環境的衝擊，每公噸SAF的使用可減少約2.67公噸二氧化碳排放。星宇航空旗下新世代機隊具備SAF相容性，整體油耗與碳排放亦較前代機型降低約25%，計劃自2027年起，逐步提升SAF使用比例，並將視國內供應狀況彈性調整。

SAF為一種低碳排放的再生燃料，能有效減緩航空運輸對環境的衝擊。（圖／星宇航空）SAF為一種低碳排放的再生燃料，能有效減緩航空運輸對環境的衝擊。（圖／星宇航空）

除推動燃料轉型外，星宇在機上與地面服務的每一環節也積極落實永續理念。機上環保毛毯採用回收貝殼纖維製成，兼顧舒適與環保；機上餐食則攜手米其林主廚合作，選用黑豬梅花、香茅等本地當季食材，兼顧風味與碳足跡減量。地面營運方面亦導入節能電動勤務車並搭配太陽能系統供電，全面降低碳排放，從飛行到地面，全方位落實星宇航空對永續旅程的承諾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財