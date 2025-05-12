中美談判何時成功？中國學者：等美國「發生債務危機」

外界普遍認為，中美雙方在貿易政策與經濟戰略上的分歧仍深。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中美雙方表示，在瑞士舉行的貿易會談中取得進展，但中國經濟學者表示，要讓中美談判談成，「一種可能就是美國發生債務危機」，不過這在今後一段時間內不會發生，所以「指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。」

中媒《觀察者網》今天（12日）刊登中泰國際首席經濟學家李迅雷的文章指出，不少中國民眾期望隨著中美彼此持續徵收高關稅，美國商品庫存大幅下降，導致物價上漲而引發通膨，最終不得不降低關稅。

請繼續往下閱讀...

但他認為，假設中國對美直接和間接出口占美國全部進口的比重為20%，占美國居民商品消費的10%左右，而商品在美國的CPI的權重只有30%左右，則中國商品在美國CPI中的權重只有3%左右。所以不能高估高關稅對美國通膨的影響。

「要讓談判能談成，一種可能就是美國發生債務危機。」李迅雷稱，如今美國面臨的壓力恐怕還是在聯邦政府的債務上。

李迅雷直指，中方可以對美施壓之處是中國直接持有的美國國債規模超過8000億美元，間接持有的規模應該也不低；同時，中國是全球持有美債最多的國家之一，也是外匯存底第一大國，「具備做空美元和美債的能力」，但關鍵是從貿易戰擴大到金融戰，對誰都沒有好處。

李迅雷續指，今後幾年美國經濟和社會都有可能會持續不斷出現「失衡」現象，只有在這種情況下，中美談判才有可能縮小彼此的「期望差」。

不過，他也提到，即便美元走弱，美元的霸主地位在今後很長時間內都很難撼動，因為其他貨幣的國際化程度離美元太遙遠。美債的信用也不會輕易倒塌，畢竟美國國會不會見死不救。因此，美國在今後一段時間內還不會面臨危機，這意味美國還不至於放下身段向中方求和。「故指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法