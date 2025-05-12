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雄獅人才佈局三箭齊發 最高調薪20％、擴大招募500人、優化員工福利

2025/05/12 11:36

雄獅人才佈局三箭齊發 ，最高調薪20%、擴大招募500人、優化員工福利。（雄獅提供）雄獅人才佈局三箭齊發 ，最高調薪20%、擴大招募500人、優化員工福利。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際旅遊熱潮全面復甦，雄獅宣布啟動結構性調薪計畫、擴大招募國際化、數位化等優秀人才預計超過500人，及持續優化員工福利，全年度的人力資源計畫預計投入億元，整體預算規模較去年成長近10%，積極展開全方位人才佈局，以增強對優質人才的吸引力。

旅遊2025年第一季獲利、EPS創歷年來新高，雄獅旅遊強調，人才是企業發展的關鍵驅動力，公司始終秉持企業社會責任和對員工的承諾，持續打造具吸引力與競爭力的職場環境。未來將結合數位轉型與永續策略，提升營運效能，並注入更多創新能量，力求成為員工心中最理想的職場夥伴，共同邁向成長新高峰。

雄獅表示，具有競爭力的薪資獎酬制度是留才和吸引人才的重要基礎，雄獅旅遊今年已啟動結構性調薪計畫，依據員工職務、薪資水準與績效等因素進行全面檢視，進行結構性的薪酬調整，此次預計將有超過95%的員工進行調整作業，提高底薪保障 ，而適用領獎金的營運單位員工，同時搭配合適的薪酬分配與激勵制度，底薪調幅依職務屬性、績效表現及薪資落點不同約10%－20%。後續也將針對其他單位員工研議多元獎勵制度，盼能穩定和延攬關鍵人才，因應企業成長與市場變化。

目前雄獅旅遊全球員工總數達1800人，台灣設有26間門市，海外則有9個服務據點，業務遍及兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲與大洋洲，形成綿密的國際服務網絡。雄獅說，面對產業變革和數位轉型需求，今年將持續招募人力，計畫徵求超過500人，期望網羅各專業領域人才，包括AI數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等。

此外，雄獅指出，持續推動「員工持股信託」計畫，公司100％提撥公提金，讓員工共同參與公司成長，同仁參與比例近七成。同時重視員工身心健康發展，除了增設健康講座、社團活動，更提升員工健檢預算與規格，以實際行動促進員工健康。教育訓練方面，則透過內部的專職訓練與外部進修機會，以多元和系統性的方式提升人力素質。

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