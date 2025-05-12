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138家企業、183名代表參與！ 選擇美國投資高峰會 台灣蟬聯最大團

2025/05/12 11:31

2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）11至14日於美國馬里蘭州登場，今年台灣計有138家企業、共183名代表報名參與。（中央社）2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）11至14日於美國馬里蘭州登場，今年台灣計有138家企業、共183名代表報名參與。（中央社）

〔記者鍾麗華／台北報導〕2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）11至14日於美國馬里蘭州登場，駐美國代表處11日舉行台灣代表團歡迎酒會，行政院秘書長龔明鑫致詞時指出，今年台灣計有138家企業、共183名代表報名參與，與自己上次2022年與前政委鄧振中共同擔任團長時，兩次台灣都是第一大外國代表團，象徵台美深化經貿發展。

龔明鑫說明，台灣已經成為美國第七大貿易夥伴，台美雙邊貿易高達1579億美元、相較於前一年成長34%，不僅台灣對美出口成長，美國產品出口到台灣也有兩位數的成長，代表台美關係更為緊密。

龔明鑫表示，除貿易外，台灣對美投資也持續增長，2024年台灣赴美投資高達141.26億美金，成長達45%。台灣企業迄今累計投資美國超過千億美元，在美創造逾40萬個工作機會。其中台積電在亞利桑那州的投資不僅是最大單一外資投資案件，更將帶動整個半導體供應鏈落腳美國，所以創造的意義超過上千億美金。而台灣政府鼓勵台灣企業投資美國的時候，也同時將擴大對美國農產品、能源、國防設備等項目上的採購，促進更多元的貿易發展。

龔明鑫也呼籲美參議院盡快通過「台美避免雙重課稅協定」，以創造更有利企業投資的環境，並呼籲台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領域共同研發或進行相關合作，台美雙方合作可使美國再次偉大。

媒體詢問美國關稅措施是否影響投資意願，龔明鑫指出，針對美國關稅政策受我政府團隊高度重視，總統及院長都多次與國內產業座談，SelectUSA 歷年的活動將對於台美產業合作有所幫助，倘我企業赴美投資，深化雙方經貿關係，長期將有助解決貿易赤字問題。

對於台美針對對經濟安全議題合作，龔明鑫說，台美就違規轉運及洗產地等經濟安全議題均予高度重視，亦持續對話交流，政府近期已加強查緝、並提高罰款金額，呼籲我商應遵守相關規定。

至於台美在造船及軍工產業合作可能性，龔明鑫表示，台灣於造船業具一定技術及製造能量，倘美方有此需要，盼雙方共同進行合作，軍工產業為賴總統推動五大信賴產業之一，台美可結合彼此技術及量產經驗進行合作。

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