《造山者》觀後感 陸行之：別再胡扯台灣偷走美國的半導體技術

台灣半導體在全球具有舉足輕重地位。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣首部半導體紀錄片《造山者──世紀的賭注》近日接連在台北和新竹舉辦首映會，吸引業界、投資界、官學界人士前往觀看。知名分析師陸行之近日也受邀看了《造山者》紀錄片並分享觀後感，稱「請不要再胡扯台灣偷走美國的半導體技術」，並強烈推薦大家帶著小孩、年輕人去觀賞《造山者》紀錄片，看看這段不能被改寫的歷史及上一代台灣人的使命。

陸行之週日（11日）在臉書發文表示，請不要再胡扯台灣偷走美國的半導體技術，稱10日他受旺矽葛長林董事長邀請看了蕭菊貞導演的《造山者》，看到了他做為一個研究台灣及全球半導體產業近30年的分析師都不完全知道的歷史歷程，如已經消失的南陽街40號小欣欣豆漿店的官員早餐會議，如當時中華民國政府在轉向半導體產業的專家決策過程（在不收薪/不作官潘文淵博士寫計劃書，孫運璿拍板進行的只能成功不許失敗）；如胡定華博士帶著一群對國家有使命有抱負的工程師離開家鄉陸續遠赴美國RCA接受合法的技術轉移。

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如1980年成立的聯電，1987年李國鼎力邀張董成立的台積電，1994年成立的世界先進，造就了今天台灣半導體產業，尤其是台積電成為矽盾及兵家必爭之地，也讓他這個產業分析師混了30年的半導體產業研究，看到幾段當時年輕人因中美斷交對國家的使命抱負及起心動念，感動到淚轉盈眶。

《造山者》紀錄片將於6月13日正式上演，陸行之強烈推薦大家帶著小孩、年輕人去看看這段不能被改寫的歷史及上一代台灣人的使命，並表示自已會找機會再去看，也希望蕭導能跟Netflix合作弄成國際版本，讓全球都知道。

另有粉絲讀者在文章底下留言詢問，難道不能讓美國總統川普課100%半導體關稅而不去投資嗎？美國的投資成本和100%關稅相比也差不了多少了，再加上台積電的技術目前還是寡佔，應有定價權。對此，陸行之回應表示，其實美國建廠成本高達3-4倍，但設備成本沒差，一旦開始量產，成本差異就會降低，如果半導體關稅是40%以上，美國國產替代會加速，如果40%以下，產業鏈外移就會走一步算一步，慢慢來。

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