川普加密貨幣沙皇「驚人」聲明！Meta擬帶30億用戶進場比特幣

華爾街重磅消息，指Meta公司正計劃，為其30億全球用戶添加穩定幣支持，這將使傳統市場更容易進入比特幣。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣市值將超越黃金！川普加密貨幣沙皇薩克斯（David Sacks）預測，「川普熱潮」（Trump Boom）即將出現，比特幣價格最終將超過黃金20兆美元（約新台幣605兆）的市值，有泄密事件透露，指Meta公司正計劃，為其30億全球用戶添加穩定幣支持，這將使傳統市場更容易進入比特幣。

FX168財經報社報導，薩克斯在All In Podcast播客節目中表示：「我們已經結束了針對加密貨幣的戰爭，我認為我們正在試圖阻止有利於大型現有企業的監管俘獲。」

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薩克斯指出，「我確實認為，這為未來的川普繁榮奠定了基礎。」他指出，美國經濟方面也採取了其他措施，並預測許多變化需要時間才能發揮作用。

福斯（Forbes）報道，薩克斯以罕見的比特幣價格預測讓交易員感到意外，而有泄密事件透露扎克伯格正計劃為Meta公司的30億全球用戶添加加密貨幣支持。

據該雜誌援引匿名消息人士的報道，Meta正在與加密貨幣公司討論引入穩定幣作為管理支出的手段。

Meta運營著Facebook、Instagram和WhatsApp平臺，並正在開發１種名為「元宇宙」的共享虛擬現實。

Meta仍在為試圖用Libra-diem加密貨幣顛覆全球金融體系的失敗而苦苦掙扎，但該貨幣在2019年遭到監管機構的阻撓。

自那時起，由Tether旗下1500億美元（約新台幣4.53兆）USDT（泰特幣）主導的與美元掛鉤的穩定幣市場出現了巨大的增長，這得益於川普對比特幣和加密貨幣的青睞，其中包括他希望通過具有里程碑意義的穩定幣立法，使加密貨幣成為傳統金融體系的一部分，USDT的巨大成功讓Tether去年獲利130億美元（約新台幣3932.5億元）。

上個月，渣打銀行的研究發現，由於美國支持加密貨幣的立法的通過，穩定幣市場到2028年底可能會從目前的2300億美元（約新台幣6.95兆）增長到2兆美元（約新台幣60.5兆）。

據報道，扎克伯格在與Stripe聯合創始人科裏森（John Collison）在上週Stripe會議一起登臺後表示：「我們在很多事情上都落後了，必須努力重新回到競爭中，我認為我們在這方面做得相當不錯。」

荷蘭穩定幣提供商Quantoz Payments執行長Arnoud Star Busmann在電子郵件評論中表示，這一發展非常有意義，在元宇宙和視頻遊戲行業中，使用穩定幣進入遊戲內經濟已經是１種普遍做法。

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