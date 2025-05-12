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白宮經濟顧問哈塞特：北京迫不及待想達成協議

2025/05/12 10:53

美中貿易團隊5月11日結束為期兩天的談判，美方表示，談判取得實質性進展。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日受訪表示，北京迫不及待想達成協議，主要因為擔心遭到孤立。（彭博資料照）美中貿易團隊5月11日結束為期兩天的談判，美方表示，談判取得實質性進展。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日受訪表示，北京迫不及待想達成協議，主要因為擔心遭到孤立。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易團隊5月11日結束在瑞士日內瓦為期兩天的談判，美國財長貝森特表示，談判取得實質性進展，與中方達成的協議，有助於美國減少龐大的貿易赤字；中國國務院副總理何立峰則宣布，雙方已就建立貿易磋商機制達成共識 。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日受訪表示，北京迫不及待想達成協議。

　目前擔任白宮國家經濟委員會主席哈塞特5月11日接受《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問表示，中方「非常非常渴望」參與討論，使一切「重新正常化」。

　哈塞特指出：「美國商務部長盧特尼克告訴我，他和美國貿易代表格里爾正在處理大約24個協議，它們看起來都有點像（美國與）英國的協議，但每個協議都是量身訂做的。每個協議都有點不同，因為不同的國家對我們做了不同的錯事，他們非常關心的事情也不同。」

　哈塞特說，每個國家都想要獲得協議，每個國家都想儘快達成協議。美國最早在本週就可能會與其他國家達成更多的貿易協議。上週，英國成為第一個與美國達成貿易協議的國家。

　美國與全球貿易夥伴達成協議已令北京當局憂心忡忡。《路透》報導，3位了解北京當局想法的官員透露，隨著中國的貿易夥伴開始與美國進行貿易談判，中國官員私下越來越擔心關稅對中國經濟的影響，以及中國面臨被孤立的風險。這是中國派副總理何立峰參加美中談判的原因之一。

　上述3名官員指出，另一個促使北京當局走上談判桌的主要原因是，越來越多跡象顯示，中國企業正為避免破產而苦苦掙扎，受關稅衝擊企業也難以尋找美國市場的替代地。

　野村證券首席中國經濟學家陸挺先前警告，美中貿易戰可能使中國損失1580萬個就業機會。

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