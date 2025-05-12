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馬雲現身阿里巴巴總部引發「回歸」傳聞 本人親回應

2025/05/12 10:19

阿里巴巴創辦人馬雲日前現身阿里巴巴總部，參加阿里巴巴一年一度的「阿里日」，引發外界揣測是否為回鍋熱身。（路透）阿里巴巴創辦人馬雲日前現身阿里巴巴總部，參加阿里巴巴一年一度的「阿里日」，引發外界揣測是否為回鍋熱身。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴創辦人馬雲日前現身阿里巴巴總部，參加阿里巴巴一年一度的「阿里日」，引發外界揣測是否為回鍋熱身。針對傳聞，馬雲本人做出回應，稱「沒聽過」。阿里巴巴也斷然否認，稱「馬雲回歸是絕不可能的，並且馬雲是創始人也從來沒離開過」。

綜合媒體報導，「阿里日」是阿里巴巴集團為紀念2003年公司員工團結面對SARS疫情而設立的紀念日，每年的5月10日會有不同的慶祝活動。今年是阿里巴巴集團的第21個「阿里日」，阿里巴巴創辦人馬雲9日現身阿里巴巴西溪總部園區，除了到訪園區訪客中心新搭建的「湖畔花園」，也出席阿里日活動。

報導指出，馬雲作為阿里巴巴集團的靈魂人物，每次露面和發言都會吸引外界關注。自去年11月以來，馬雲頻繁在阿里巴巴各大業務板塊現身，近日又出席「阿里日」，引發外界揣測是否為回鍋熱身。

針對回歸傳聞，有媒體向馬雲求證，馬雲回應稱「沒聽說」。阿里巴巴也斷然否認傳聞，稱馬雲回歸是絕不可能的，並表示馬雲是集團創辦人，從未真正離開。

報導指出，馬雲目前雖未在阿里巴巴擔任正式管理職務，但傳馬雲仍以類似「戰略顧問」的身份在阿里巴巴發揮影響力。

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