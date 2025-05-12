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油價慘跌、貿易戰推高成本 美石油產業對川普大失所望

2025/05/12 12:58

美國石油產業在競選期間力挺川普，但隨著新總統上任幾個月時間過去，產業對油價下跌、關稅加劇成本的問題感到失望。（路透資料照）美國石油產業在競選期間力挺川普，但隨著新總統上任幾個月時間過去，產業對油價下跌、關稅加劇成本的問題感到失望。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國石油產業在去年總統大選期間大力支持川普（Donald Trump）重返白宮，但隨著川普上任後幾個月，一些石油業的高階主管開始感覺受到了欺騙，華府的貿易政策導致購買、維修設備的成本更高，同時，原油價格自川普就職以來已跌逾20％，石油輸出國（OPEC）供應激增也進一步削弱了價格。

《彭博》報導，油價下跌有助於實現川普競選時的一項關鍵承諾，降低通膨，整體而言對經濟有利，受到選民的歡迎。但美國現在已成為全球最大的原油生產國，產量下滑給德州、奧克拉荷馬州和北達科他州等共和黨據點帶來壓力。

經營美國第2大海上鑽井平台的Patterson-UTI Energy執行長亨德里克斯（Andy Hendricks）表示，不能在油價達到50美元的時候高喊「鑽吧，用力鑽！」，這兩件事是不相容的。

根據多家企業管理階層透露，最近幾週，幾家民營、獨立石油公司的高層與德州參議員克魯茲（Ted Cruz）、能源部長萊特（Chris Wright）、環境保護署長澤爾丁 （Lee Zeldin）和國會代表會面。他們所傳達的訊息是，川普的貿易戰以及對油價下跌的反覆讚揚，可能會導致美國創紀錄的產量下降。

埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）等石油巨頭預計將安然度過這場風暴，特別是川普執政後可能代表長期內監管將減少、許可更容易，而作為美國頁岩產業支柱的小型獨立生產商則開始反擊。

德州油氣公司Elevation Resources執行長普魯伊特（Steven Pruett）表示，產業要向國會傳達的訊息是「奪回你們的權力」。上月與克魯茲會面的普魯伊特指出，自己擔心重大的經濟政策是由行政命令所制定，直言「這不是治理國家的方法」，企業領導人也不可能以這種方式管理。

針對報導，克魯茲的辦公室沒有回應置評；美國環保署和能源部的代表則稱，兩個機構正致力於削減監管，以降低消費者的成本和石油公司的開支，使他們最終可以獲得更多利潤。

川普計劃很快將訪問中東，會見OPEC成員國領導人。OPEC在本（5）月同意提高產量，導致紐約西德州中級原油跌至每桶55美元，遠低於美國許多頁岩油田實現損益平衡所需要的價格。幾名受訪的高層表示，他們希望川普對油田設備提供關稅豁免，並透過說服OPEC領袖限制產量，或補充戰備儲油來為油價設定底線。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS）資深研究員西格爾（Clayton Seigle）表示，由於原油價格低於大多數美國陸上新油井的平均盈虧平衡價格，石油公司無法滿足總統釋放能源主導地位的號召。西格爾指出，投資人並不關心能源主導地位，他們只想要能源紅利。

川普上任之際正值美國石油產業的巔峰狀態，日產量接近創紀錄的1350萬桶，為美國提供了就業機會，並產業達到1970年代石油禁運以來從未有過的能源獨立水準。川普承諾支持美國的「液態黃金」，激發了石油領域支持者的熱情。

但川普就職已經過約4個月，油價暴跌導致成本上升、收入減少，生產商紛紛裁員，封存鑽井平台並控制支出。獨立生產商Diamondback Energy執行長斯蒂思（Travis Stice）在致股東的一封信中坦言，由於這些活動的減少，美國陸上石油產量可能已經達到高峰，並將在本季開始下降，目前正處於一個轉折點。

美國石油產業大部份的設備都是從中國、南韓、巴西和墨西哥進口，這代表他們將面臨關稅。產業顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）預測，2025年第4季，包括管線在內的材料價格將年增40％。

管線供應商Tie Specialties老闆瓦特斯（Mark Waters）表示，自己支持川普的關稅，以及推動降低能源價格的政策，他認為長遠來看這些策略對國家有利。但瓦特斯也坦言，短期內，公司賺到的錢會減少，4月銷售額已較去年同期降約15％。

過去幾週，美國獨立探鑽公司宣佈削減總計18億美元（約新台幣545.4億元）的支出，其中大部份削減的活動出現二疊紀盆地，這是全球最大的頁岩油氣產區。展望未來，標普全球表示，美國資本支出削減10％，代表著日產量下降40萬桶。幾乎所有人都同意，如果油價跌至50美元以下，就必須進一步減產。

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