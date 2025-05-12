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「儲蓄者是輸家」觀念發酵 羅伯特清崎： 人們正在好市多搶購黃金

2025/05/12 09:42

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，「儲蓄者是輸家」觀念已發酵，人們正在美式賣場好市多（Costco）搶購黃金。（法新社）《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，「儲蓄者是輸家」觀念已發酵，人們正在美式賣場好市多（Costco）搶購黃金。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日指出，他近年來宣傳「儲蓄者是輸家」觀念已發酵，人們正在美式賣場好市多（Costco）搶購黃金。

羅伯特清崎日前在社交平台X發文指出，好市多一向以價格實惠聞名，通常是中下階層消費者購物的地方。如今好市多賣得最快的商品，不是打折的衛生紙，也不是烘焙豆，而是黃金，並稱「好市多的金條和金幣總是供不應求，根本無法補足庫存」。

羅伯特清崎表示，上述購物行為標誌著中產階級和弱勢族群終於理解了富爸爸的忠告，即「儲蓄者是輸家」，他們現在開始存「真正的錢」，把虛假的法幣換成真正的黃金。

羅伯特清崎反問粉絲讀者，是否有聽到黃金、白銀和比特幣發出的警告，稱世界各地的央行正在拋售美國國債，改買黃金。

文章最後，羅伯特清崎稱讚中產和貧困階層終於領悟富爸爸的教訓，並且正在去好市多淘金。

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