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為上市做準備！傳OpenAI、微軟正重擬合作條款

2025/05/12 09:39

知情人士表示，OpenAI和微軟正在重擬合作條款。（法新社資料照）知情人士表示，OpenAI和微軟正在重擬合作條款。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，OpenAI和微軟（Microsoft）正透過一場高風險談判重新制定雙方價值數十億美元的合作條款，旨在允許這家ChatGPT製造商未來進行首次公開發行（IPO），同時保護這家軟體巨頭對尖端AI（人工智慧）模型的存取權。

《金融時報》報導，微軟是OpenAI最大的支持者，同時也是這家價值2600億美元（約新台幣7.87兆元）的新創公司進行企業重組計劃的一大阻礙，這次的重組將使該公司脫離其作為非營利組織的本質。

雙方討論的一個關鍵問題是「重組後微軟將獲得集團多少股權」，以換取至今對OpenAI超過130億美元（約新台幣3937.7億元）的投資。

據多名知情人士透露，雙方還在修改一份更廣泛的合約條款，這項合約是微軟2019年首次向OpenAI投資10億美元（約新台幣302.9億元）時擬議。該合約有效期限至2030年，涵蓋微軟對OpenAI模型和產品等智慧財產權的使用權，以及產品銷售的收入分成。

3名直接了解談判情況的人士表示，微軟願意放棄在OpenAI新營利業務中的部份股權，以換取在2030年後研發的新技術。

這筆交易對於OpenAI的重組工作而言相當重要，並可能決定這家公司的未來。OpenAI一直是建立大型語言模型的領先科技公司，這是顛覆全球產業的變革性技術。

OpenAI上週放棄了有爭議的計劃，該計劃將使非營利董事會不再掌握最終控制權。然而，該公司保留了讓業務部門成為公益公司的計劃，同時仍允許OpenAI向投資人提供企業股權。一名知情人士表示，這項改變是投資人的一個關鍵要求，並將確保未來IPO成為可能。

多名了解OpenAI和微軟關係的人士透露，兩家公司之間的談判因為雙方關係冷卻而變得複雜。兩家公司仍保持密切的合作，微軟將OpenAI的技術用於旗下軟體產品中，同時為其提供大量運算能力，來訓練AI模型。

但OpenAI的野心卻加劇了他們與最大資助者之間的競爭，OpenAI以AI產品瞄準企業客戶，同時也拉攏日本軟銀（SoftBank）、甲骨文（Oracle）等合作夥伴，建立自己的龐大運算基礎設施「星際之門（Stargate）」。

微軟1名資深員工透露，雙方的摩擦來自於行事風格的不同，OpenAI對微軟說「給我們資源和運算資源，並且別插手，OpenAI將樂意與微軟一同前進」，這自然會導致雙方的緊張關係。這名員工直言，這是一種糟糕的合作夥伴態度，OpenAI表現過於傲慢。

1名接近OpenAI的人士則稱，微軟仍希望這次對話成功，這並不是說一切都完了，而是一場公開的戰爭，談判很艱難，但有信心能夠完成。

OpenAI於2015年由現任執行長奧特曼（Sam Altman）、全球首富馬斯克（Elon Musk）和其他9人一同創立，是一個非營利研究實驗室。該集團在2019年成立了1家營利性子公司，使外部團體可以對其進行投資，以換取未來利潤的一定份額。

去年10月，OpenAI從軟銀、微軟以及多名創投家籌集了66億美元（約新台幣1999.14億元）。今年3月，在軟銀領投的一輪增資中，又籌得400億美元（約新台幣1.21兆元）。作為這些交易的一部份，投資人合約中的條款規定，當OpenAI轉換為新結構時，他們將獲得多少股權。

業界人士表示，OpenAI將其業務部門轉變為公益公司的新計劃如果失敗，可能會帶來嚴重打擊。這將影響OpenAI籌資、實現未來上市以及獲得與Google等大型科技公司對手競爭的能力。

哥倫比亞大學法學院教授隆德（Dorothy Lund）指出，OpenAI的未來完全取決於微軟等投資人，他們希望確保自己能夠從OpenAI的龐大成長中獲益。但是當你是1家需要投資人資金的使命驅動型公司時，處境就很危險，公司必須遵循這條路線，希望投資人繼續給你數十億美元的巨額支票，所以需要讓他們滿意。

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