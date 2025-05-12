美中談判重大進展 中國副總理：雙方達重要共識

中國國務院副總理何立峰。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國週末於瑞士日內瓦進行經貿高層會談，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格格里爾（Jamieson Greer）和中國國務院副總理何立峰代表出席，中方會後聲明表示，中美雙方進行了坦承、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要的共識，會談取得實質性進展。

《新華社》報導，何立峰表示，中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要以兩國元首重要共識為指引，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，透過平等對話協商，找到妥善解決問題的辦法。

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何立峰強調，「貿易戰沒有贏家」，中方不願意打貿易戰，但也不怕。若是美方執意侵害中國權益，中方將堅決反制。何立峰提到，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國的根本利益，也有利於全球經濟成長，雙方應深挖合作潛力，推動中美經貿關係不斷取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

何立峰也補充，中美雙方一致同意建立經貿磋商機制，並就雙方在經貿領域的各自關切保持溝通。

貝森特週日（11日）表示，週末在日內瓦舉行的貿易談判「富有成效」，會談取得「很大」成果，他將在週一（12日）上午的完整簡報中提供更多細節。並提到，與美國貿易代表格里爾週六晚上都與川普總統進行交談，川普完全了解討論的情況。

格里爾則表示，美中官員達成某種形式的協議，稱讚此次討論「非常有建設性」。他補充說「相信與中國合作夥伴達成的協議將幫助我們解決國家緊急狀態。」

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