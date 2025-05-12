趕在關稅漲價前 ! 專家揭 : Costco「5類食品」適合囤貨

關稅衝擊美國物價，在產品上漲前，外媒列Costco「5類」囤貨清單。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕就在美國川普總統宣布關稅政策之後的第一個週末，美國大城市量販店出現採買潮，許多人趕在關稅生效前採買生活必需品。儘管關稅暫緩實施90天，但市場認為，在期限截止後，美國物價勢必上漲。

對此，美國食品編輯朵蓉採（Ali Domrongchai）在thekitchn網站，分享她在可能漲價潮開始前，著手囤積的5類好市多（Costco）食物，包括 穀物類、咖啡、葡萄酒、起司和食用油。

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據報導，好市多自有品牌香米是從泰國進口，在美國售價一袋25磅、售價17.99美元（約新台幣545元），未來若加上36%關稅，預計每袋米將漲價至少6至7美元（約新台幣181-212元）。

至於Garofalo有機義大利麵6入組的售價約11美元（約新台幣333元），預計在關稅下也將調漲。專家指出，未開封的義大利麵可保存數年，因此民眾推薦可囤貨。

「咖啡」市場同樣受到波及，巴西、越南與哥倫比亞三國合計生產全球62%咖啡豆，未來將分別面臨10%至46%不等關稅。專家指出，好市多販售的Kirkland Signature Dark Roast Colombian Coffee價格勢必上漲，許多家庭已開始存貨，降低日後購買壓力。

此外，「葡萄酒」與「芝士」也是漲價重點，歐盟產品將被課徵20%關稅，影響好市多許多人氣商品，包括「Kirkland Signature香檳」及「Valminor Albariño Rias Baixas」等。專家指出，硬質的高達（Gouda）起司在未開封的情況下，可保存1年，也成為消費者搶透囤貨的商品。

在於民生必備品的食用油部分，美國大量進口酪梨油（Organic Avocado Oil）與橄欖油等食用油。其中，酪梨油主要來自墨西哥與紐西蘭，但這兩國將分別面臨25%與10%關稅。至於橄欖油主要來自義大利、西班牙與希臘等地中海國家，預計將徵收10%關稅。

而美國產的食用油，如科克蘭加州特級初榨橄欖油，不受關稅影響，但供應量可能出現問題。

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