關稅戰導致裁員潮、美國還能扛多久？ 美企曝心聲

今年第二季美國小企業信心指數下降，通膨與關稅是小企業最擔憂的問題。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統關稅重擊全球，連美國中小企業也不能倖免。人工智慧電子商務營運平台Pietra聯合創始人特里維迪（Ronak Trivedi）表示，過去4週，因為關稅導致小企業倒閉的數量激增。

《華爾街日報》報導，川普總統啟動關稅戰，對中國徵收145%，推升美國中小企業的訂單成本上升。舉例來說，價值5649美元（約新台幣17萬元）的訂單，現在得需支付8752美元（約新台幣26.4萬元）的費用。關稅戰導致美國中小企業的老闆們正在裁員，並動用個人儲蓄，希望能堅持到美國與中國達成貿易協議。

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根據美國上週五（9 日）公布的一項調查結果顯示，第二季美國小企業信心指數下降，通膨與關稅是小企業最擔憂的問題。

美媒《CNBC》指出，超過70%的小企業主認為，美國正在走向衰退，59%小企業主擔心關稅持續對自己的企業造成影響。僅30%受訪小企業主認為，美國經濟狀況「良好」或「非常好」，這一比例較上季下降約10%。

物流企業 Flexport 執行長彼得森說，如果美國維持現狀，我們將目睹破產潮席捲全美，預計將出現成千上萬家企業，甚至可能是數百萬依賴這些貿易的企業，都會面臨倒閉，隨之而來的經濟衰退將產生連鎖反應，波及所有人。

《華爾街日報》指出，與大公司不同，美國小型企業可以利用的槓桿較少，無法承受新的關稅制度。大多數公司只與一家工廠或少數幾家供應商合作，這使得將生產轉移到低關稅國家變得特別困難。利潤率較低、現金儲備較薄以及員工人數較少使得它們更容易受到貿易戰和其他經濟風暴的影響。

美國小企業的財務狀況與負責人通常緊密相連，因為企業可能是其最大或唯一的資產，而個人擔保也可能使負責人對其公司的債務負責。

人工智慧電子商務營運平台Pietra聯合創始人特里維迪（Ronak Trivedi）表示，過去4週，因為關稅導致小企業倒閉的數量激增。我們甚至不認為最糟糕的時期已經過去。他表示，由於政策變化前訂購的商品現在運抵美國，並需繳納新關稅，我們將看到大規模的裁員和停工。

對於川普總統對中國課徵145%關稅的舉措，美國中小企業主認為，「掌權者似乎都不關心小型企業」。美國商會指出，小企業沒有足夠的利潤或現金來承受上調的關稅，也沒有能力迅速調整供應鏈。

對此，川普總統在最近的一次電視採訪中駁斥了對小企業救助的呼籲。川普總統認為，小企業不需要它，如果企業回美國生產產品，就會賺很多錢。

小企業表示，他們沒有資源等待川普與中國達成貿易協議。許多人表示，他們找不到美國製造商來生產他們銷售的產品，或找不到能夠以客戶可以接受的價格生產產品的製造商。

《華爾街日報》報導，5 Star North與中國製造商合作生產從丙烯酸記號筆到提基火炬等各種產品。該公司老闆安德森（Scott Anderson）表示，目前所看到的唯一選擇，就是賣掉我們剩下的東西並關門。

實際上，不止美國中小企業受衝擊，大企業也沒能逃過關稅衝擊。據美媒統計，「關稅」已經超過「人工智慧」（AI），成為美國標普500企業財報電話會議上出現頻率最高的詞。

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