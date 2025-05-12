不走英國模式 ! 日首相石破茂重申：尋求美國對日全面「0關稅」

日本首相石破茂重申，在美談判中，他將致力要求美國全面取消對日的全面關稅。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與英國上週達成關稅協議後，日本首相石破茂11日表態，日方將積極爭取全面豁免關稅，不滿足比照英國的「配額制」。他警告，該政策恐損害日本企業對美投資意願，進而影響美國當地就業。

據報導，美日雙邊閣員月初已舉行第2輪關稅談判，美方拒絕將10%基準關稅及汽車、鋼鐵關稅納入討論範圍。日本首相石破茂原計劃在6月與美國就​​關稅問題達成協議，但目前已轉為以7月達成協議為目標。

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日首相石破茂重申，稱美英協議只是貿易協議的「一種模式」，日本尋求撤銷加徵汽車關稅，並非降到這一百分比即可。因此，日本不會滿足於像英國一樣的配額制，日本應該瞄準0%的關稅，他將要求美國取消所有關稅。

石破茂主張，高額關稅讓美國民眾的花費更高，而日本企業也在美國投資、創造就業，最後反問「為了美國經濟，不該降低關稅嗎？」

目前從日本出口到美國的的汽車面臨25%的關稅，其他日本商品面臨24%的對等關稅。美國駐日大使葛拉斯則釋出談判空間，稱日本「相當有可能」獲汽車關稅減免，鼓勵參考美英協議模式。

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