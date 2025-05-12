美中貿易談判 美財長：有「重大進展」 週一公布細節

美國財政部長貝森特（左）和美國貿易代表格里爾向媒體發表講話。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國在瑞士日內瓦進行為期兩天的貿易談判，於11日結束，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）稱談判取得「實質性進展」，將於週一公佈細節。中國國務院副總理何立峰表示，將於週一在日內瓦發表聯合聲明，中國代表、商務部副部長李成鋼則稱，這將是「對世界有利的消息」。

綜合外媒報導，美中兩國週日結束貿易談判，美國官員宣稱達成一項減少美國貿易逆差的協議，而中方官員則表示雙方達成重要共識，並同意啟動另一個新的經濟對話論壇。

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白宮週日宣布與中國達成「貿易協議」，儘管該協議的細節尚不清楚，但為4月2日川普政府宣布徵收一系列關稅以來造成的全球經濟動盪帶來緩解。

貝森特週日表示，週末在日內瓦舉行的貿易談判「富有成效」。他說，會談取得「很大」成果，他將在週一上午的完整簡報中提供更多細節。他還表示，與美國貿易代表格里爾週六晚上都與川普總統進行交談，川普完全了解討論的情況。

格里爾則表示，美中官員達成某種形式的協議，稱讚此次討論「非常有建設性」。他補充說「相信與中國合作夥伴達成的協議將幫助我們解決國家緊急狀態。」

與會的中方官員也給予正面評價。中國副總理何立峰表示，這次會議「取得實質進展，達成了重要共識」，雙方同意建立經貿問題磋商機制。中國談判代表李成鋼表示，很快就會發布一份聲明，公佈更多談判細節，他表示，無論這份聲明何時發布，都會是一個大新聞，對世界來說都是好消息。

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