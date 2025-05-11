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美小額包裹免稅政策生效 中港輸美航空運量和運價大跌

2025/05/11 21:41

川普取消中國和香港小額包裹免稅政策於5月2日生效，導致中美航空貨物量和運價大跌。（路透資料照）川普取消中國和香港小額包裹免稅政策於5月2日生效，導致中美航空貨物量和運價大跌。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普取消中國和香港小額包裹免稅政策於5月2日生效後，兩地輸美價值800美元（新台幣2.42萬元）以下包裹須按正式報關流程申報並繳稅，已導致中美航空貨物量和運價大跌。

　中媒「財新網」引述飛友科技的數據報導，在5月1日至7日當週，中美全貨機運力大約減少了一半；5月1日往返中美的全貨機航班為46架次，5月2日為32架次，5月7日再降至28架次；而4月往返中美的全貨機航班平均每日65.83班。

　浙江省機場集團表示，近期僅5月1日、2日和8日各有1班全貨機飛往美國，「這幾天美線（貨運航班）基本上都停掉了，運價跌至每公斤20元人民幣（新台幣84元）左右」。

　中國往返日韓的航空貨運市場也受到牽連，在此之前，日韓作為中轉站承接了中美之間的部分空運需求。飛友科技的數據顯示，5月1日至7日，往返中日的全貨機航班平均每日39.43班，4月平均每日為65.43班；同一期間，往返中韓的全貨機航班平均每日36.57班，4月平均每日為59.23班。

　中美航空貨運市場更早以前已開始萎縮。據TAC Index數據，截4月27日當週，從中國和香港到美國的噸位年減15%；當週亞太地區即期運價進一步下跌2%至每公斤3.67美元（新台幣111元）。

　中國航空貨運市場近年來受益於跨境電商而蓬勃發展。多位航空業界人士預估，在美國這波關稅實施前，電商貨品至少佔空運貨量的60%至70%。專注於電商和物流的諮詢公司Cirrus Global Advisors預計，在美國對中國商品徵收145%關稅下，中國輸美的包裹量將減少約90%。

　飛友科技分析師羅程洮表示，小額包裹免稅政策的調整和跨境電商模式的轉變，對中國航空業者的貨運業務將造成巨大影響，尤其是中美航線電商貨物占比較高的航空公司，短期內可能面臨航線貨量和運價的雙跌，衝擊收入和獲利水準。

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