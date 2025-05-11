中國碧桂園董座喊「砸鍋賣鐵」 凸顯山窮水盡

中國房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機，截至2024年年底，總負債高達2535億元人民幣（下同，新台幣1.06兆元），且虧損持續擴大。該公司董事長楊惠妍日前在召開每月管理會議時，更喊出「砸鍋賣鐵保交房」口號，凸顯該公司似乎已到山窮水盡的地步。

《澎湃新聞》報導，碧桂園5月9日召開每月管理會議，強調保交房是公司當前的首要任務，該公司董事會主席楊惠妍更在會中表示，將「砸鍋賣鐵保交房」，儘快讓公司恢復正常經營。

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報導指出，碧桂園控股股東將所持有的碧桂園服務全部股份作為抵押物，借款10億元（新台幣41.9億元）投入國內的保交房工作中。而在資產處置方面，碧桂園4月25日以13.05億元（新台幣54.7億元）的價格，出售藍箭航天11.063%的股份，完成交易後碧桂園不再持有藍箭航天權益，該交易預計稅前收益約3.7億元（新台幣15.5億元），將用於保交樓和一般營運。

債務重組是碧桂園恢復經營必須解決的問題，截至2024年年底，碧桂園總借貸約2535億元，其中境外債務占比將近一半，約42%。

2023年10月碧桂園宣布聘請財務顧問進行債務重組，但進展緩慢，直到今年1月才公布境外債務重組的關鍵條款，涉及債務164億美元（新台幣4970億元），碧桂園預計最多能打消116億美元（新台幣3516億元）。

在境內債務方面，碧桂園將效仿其他房地產公司進行減債。中媒4月報導，碧桂園對旗下9支債券的兌付方案進行調整，涉及本金金額約135.17億元（新台幣566億元），以爭取更多的時間與債權人進行談判。

碧桂園坦承，該公司目前在經營和融資面臨雙重壓力，現金流十分緊張，暫無法籌集足夠資金用於兌付債券。在銷售收入大幅減少、虧損持續擴大的情況下，外界關注碧桂園能否籌措到實現保交房目標的資金。

碧桂園今年1月至3月實現權益合約銷售金額77.7億元（新台幣325億元），年減42.49%；此外，該公司2024年虧損328億元（新台幣1374億元）。

如今碧桂園喊出「砸鍋賣鐵保交房」口號，凸顯該公司似乎已到了山窮水盡的地步，而該公司的遭遇也反映出中國房地產行業當前的普遍困境。

根據中指研究院發布的「2025年1-3月中國房地產企業銷售業績排行榜」，今年1月至3月，中國百大房企銷售總額年減9.8%，僅在3月，百大房企銷售額就年減10.6%。

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