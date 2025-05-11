晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國碧桂園董座喊「砸鍋賣鐵」 凸顯山窮水盡

2025/05/11 18:02

中國房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機。（路透資料照）中國房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機，截至2024年年底，總負債高達2535億元人民幣（下同，新台幣1.06兆元），且虧損持續擴大。該公司董事長楊惠妍日前在召開每月管理會議時，更喊出「砸鍋賣鐵保交房」口號，凸顯該公司似乎已到山窮水盡的地步。

　《澎湃新聞》報導，碧桂園5月9日召開每月管理會議，強調保交房是公司當前的首要任務，該公司董事會主席楊惠妍更在會中表示，將「砸鍋賣鐵保交房」，儘快讓公司恢復正常經營。

　報導指出，碧桂園控股股東將所持有的碧桂園服務全部股份作為抵押物，借款10億元（新台幣41.9億元）投入國內的保交房工作中。而在資產處置方面，碧桂園4月25日以13.05億元（新台幣54.7億元）的價格，出售藍箭航天11.063%的股份，完成交易後碧桂園不再持有藍箭航天權益，該交易預計稅前收益約3.7億元（新台幣15.5億元），將用於保交樓和一般營運。

　債務重組是碧桂園恢復經營必須解決的問題，截至2024年年底，碧桂園總借貸約2535億元，其中境外債務占比將近一半，約42%。

　2023年10月碧桂園宣布聘請財務顧問進行債務重組，但進展緩慢，直到今年1月才公布境外債務重組的關鍵條款，涉及債務164億美元（新台幣4970億元），碧桂園預計最多能打消116億美元（新台幣3516億元）。

　在境內債務方面，碧桂園將效仿其他房地產公司進行減債。中媒4月報導，碧桂園對旗下9支債券的兌付方案進行調整，涉及本金金額約135.17億元（新台幣566億元），以爭取更多的時間與債權人進行談判。

　碧桂園坦承，該公司目前在經營和融資面臨雙重壓力，現金流十分緊張，暫無法籌集足夠資金用於兌付債券。在銷售收入大幅減少、虧損持續擴大的情況下，外界關注碧桂園能否籌措到實現保交房目標的資金。

　碧桂園今年1月至3月實現權益合約銷售金額77.7億元（新台幣325億元），年減42.49%；此外，該公司2024年虧損328億元（新台幣1374億元）。

　如今碧桂園喊出「砸鍋賣鐵保交房」口號，凸顯該公司似乎已到了山窮水盡的地步，而該公司的遭遇也反映出中國房地產行業當前的普遍困境。

　根據中指研究院發布的「2025年1-3月中國房地產企業銷售業績排行榜」，今年1月至3月，中國百大房企銷售總額年減9.8%，僅在3月，百大房企銷售額就年減10.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財