李嘉誠現身五月天演唱會！被問「長和賣港口」反應曝光

李嘉誠現身五月天演唱會。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣天團五月天在香港舉辦四場演唱會，10日在啟德體育園主場館進行第二場演出，96歲的香港長和集團創辦人李嘉誠也現身，現場媒體問起長和出售巴拿馬港口風波，他身邊人員稱李嘉誠已退休，未回應問題。

綜合香港媒體報導，李嘉誠的座位在主場館包廂，至晚上約8時40分時，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，他看起來精神頗佳，戴上口罩並向在場人士揮手說：「多謝晒」（多謝了）。

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當他被問到長和賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說，不要問這些，李先生退休了，多謝了，他難得第一次出來。

長和集團在3月初宣布將包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務，售予美商貝萊德（BlackRock）為首的「貝萊德-TiL財團」，此舉讓北京高度不滿並就此展開反壟斷審查。

李嘉誠在風波發生後鮮少公開露面，上一次是4月底以李嘉誠基金會創辦人身份現身，向養和醫療集團捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0的活動。

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