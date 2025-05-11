晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

李嘉誠現身五月天演唱會！被問「長和賣港口」反應曝光

2025/05/11 14:47

李嘉誠現身五月天演唱會。（翻攝自網路）李嘉誠現身五月天演唱會。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣天團五月天在香港舉辦四場演唱會，10日在啟德體育園主場館進行第二場演出，96歲的香港長和集團創辦人李嘉誠也現身，現場媒體問起長和出售巴拿馬港口風波，他身邊人員稱李嘉誠已退休，未回應問題。

綜合香港媒體報導，李嘉誠的座位在主場館包廂，至晚上約8時40分時，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，他看起來精神頗佳，戴上口罩並向在場人士揮手說：「多謝晒」（多謝了）。

當他被問到長和賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說，不要問這些，李先生退休了，多謝了，他難得第一次出來。

長和集團在3月初宣布將包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務，售予美商貝萊德（BlackRock）為首的「貝萊德-TiL財團」，此舉讓北京高度不滿並就此展開反壟斷審查。

李嘉誠在風波發生後鮮少公開露面，上一次是4月底以李嘉誠基金會創辦人身份現身，向養和醫療集團捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0的活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財