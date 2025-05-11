5年玩完？外媒驚爆英特爾悄悄終止 Deep Link 計劃

英特爾近年面臨諸多營運逆風，正在積極調整戰略。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾已停止對其Deep Link 技術套件，全球最大線上程式碼雲端託管平台GitHub上一位英特爾代表，透過X 用戶Haze 證實此事。這是繼英特爾悄悄停止在Battlemage 等新產品推廣該功能後，該公司現已確認Deep Link 的積極開發已停止。

《Tom's Hardware》報導，Deep Link 於2020 年底推出，可讓使用者充分利用Intel CPU 和Arc GPU 的強大功能，從而提升串流媒體播放、AI 加速和整體效率，要使用Deep Link，需要Intel 第11、12 或13 代CPU 和專用的Arc Alchemist GPU。該套件提供四個關鍵實用程式：Dynamic Power Share、Stream Assist、Hyper Encode和Hyper Compute。

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GitHub 上的英特爾代表稱，Deep Link 不再受到積極維護，也不會收到未來的更新，這意味著無論其當前的功能狀態如何，功能都不會發生變化。

報導指出，雖然仍然可以使用Deep Link，但英特爾聲稱，未來將不會提供任何更新，其客戶服務管道也不會提供官方支援。

報導直言，英特爾可能認為 Deep Link 是一個小眾功能，並認為持續的努力和投資不值得。

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