史上2種協議都很短命？美學者警告：海湖莊園協議恐令美元崩盤

學者示警，海湖莊園協議恐令美元陷入崩盤風險。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任後開啟關稅戰，引發金融市場動盪，外界猜測其背後隱藏更宏大的戰略，目的是重組全球貿易秩序，此戰略來自「海湖莊園協議」，也就是藉由關稅、貨幣、美債置換等手段，推動美國製造業回流，減少貿易逆差，減輕美國債務壓力。對此，普林斯頓大學歷史與國際事務教授詹姆斯（Harold James）示警，「海湖莊園協議」恐引發美元崩盤，原因是美國將貿易和安全保證武器化，將摧毀人們對美元的信心。

川普上任後開啟關稅戰，引發金融市場動盪。（路透）

普林斯頓大學歷史與國際事務教授詹姆斯，在知名評論網站《Project Syndicate》撰文指出，川普及其顧問認為，國際貨幣體系已經崩潰，並且對美國不利，需要徹底改革，而這很可能只能透過對世界進行極具顛覆性的重新排序來實現。

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文章稱，這樣的構想以前就發生過，1944年二戰結束前的夏天，為處理戰後經濟與財務危機，44個同盟國代表團在美國新罕布夏州布列敦森林（Bretton Woods），召開聯合國貨幣金融會議。

如今，美國財長貝森特（Scott Bessent） 經常提起新布列敦森林體系的景象，目標是達成一項「海湖莊園協議」，解決三個相互重疊、相互關聯的問題，這些問題通常不會混為一談，因為它們分別屬於不同的機構和不同的國際組織。

第一個問題涉及貿易：如何阻止美國就業和生計的流失。第二個問題與貨幣有關：美元在全球體系中的中心地位使其被高估，進而導致美國出口產品價格過高。第三關乎安全：美國肩負著保衛其他國家的重擔。川普政府的自負是，美國的貿易和安全政策可以用來迫使其他國家策劃美元貶值，而不會破壞美元的儲備地位。

文章認為，「海湖莊園協議」的想法直接借鑒了美國先前採取措施重塑國際貨幣體系，並降低美元價值的做法。最明顯的參考點是1971年12月的「史密松寧協議」（Smithsonian Agreement），時任總統尼克森宣稱該協議是「世界史上最重要的貨幣協議」。另一個先例是雷根總統領導下的1985年9月「廣場協議」，這可能是川普政府努力的靈感來源。

在這2種案例中，美國總統都認為美元被高估，美國出口商和工人處於不利地位，美國經濟政策受到了外國阻撓。這種受困感催生了徹底顛覆的動力。尼克森有句著名論點：「如果他看起來像個瘋子，美國就能迫使他做出必要的改變」，他的財政部長康納利（John Connally）曾對歐洲人說過一句名言：「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題」。

文章說，在前述的情況下，打擊其他國家的手段都是貿易政策。1971年，尼克森宣布，暫停美元兌換黃金，並對所有進口商品徵收10%的附加稅（與川普4月2日宣布的最低關稅相同）。同樣，1985年的「廣場協議」，美國會要求遏制進口商品（主要來自日本）大量湧入，這給了時任財政部長貝克（James Baker）所需的力量，迫使當時的五大工業國中的其他發達經濟體的貨幣貶值。

如今，美國現任財長貝森特向媒體表示，目前的關稅旨在推動其他國家達成新協議，這與康納利和貝克的觀點如出一轍，川普還曾說，全世界都在拍我馬屁。

文章提醒，「史密松寧協議」和 「廣場協議」都沒有持續很久。史密松寧平價理論未能成立，主要是因為美國持續實施大規模財政擴張政策，導致進口量增加。隨後，當歐洲和世界其他國家在1973年放棄固定匯率時，美元需要貶值幅度更大。

同樣，「廣場協議」很快就被1987年的「羅浮宮協議」所取代，該協議旨在穩定匯率；但關於如何實現這一目標的爭論在當年10月份引發了國際股市的嚴重恐慌。

這段歷史對現代協議來說是一個糟糕的預兆。更糟的是，川普和他周圍的許多人似乎真的相信關稅會提高他們所需的收入，為他們渴望的減稅騰出空間。按照這個道理，關稅不能只是一種談判工具；它們必須成為永久的現實。

現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭提出「海湖莊園協議」的概念。（彭博）

文章提及，所有關於「海湖莊園協議」的討論都源於白宮經濟顧問委員會主席米蘭，於 2024 年 11 月發表的一篇頗具影響力（現已臭名昭著）的報告《重組全球貿易體系的使用者指南》，這篇論文很可能讓他獲得了白宮經濟顧問委員會主席的職位。

在警告長期收益率上升將對房地產市場和聯邦預算造成衝擊之後，米蘭提出了他的宏偉解決方案：美國應該利用其安全保障作為對持有美元資產的國家施加影響的籌碼，這也是有歷史先例的。1960年代，美國向西德明確表示，其抵禦蘇聯威脅的條件是德國接受美國的貨幣目標。

同樣的邏輯也適用於兩次世界大戰期間，當時英國和法國這兩個十九世紀的金融巨頭，持有大量黃金儲備。英國和法國鼓勵邊緣國家，特別是中東歐國家，將其大部分儲備以英國和法國的短期存款和國庫券的形式持有，以換取安全保障。

但到了1930年代，這些較小的國家知道這種安排行不通，並堅持只持有黃金。如今，不僅中國、俄羅斯和土耳其正在增加黃金儲備；兩次世界大戰期間非常脆弱的歐洲國家也是如此：捷克、匈牙利和波蘭。

文章總結，「海湖莊園協議」的內在風險在於，利用貿易和美國安全保證來削弱美元，將摧毀人們對美元的信心。旨在保護美國工人的努力將會超出預期，從而需要達成一項新的國際貨幣協議，但美國已不再擁有提供該協議的信譽。我們已經知道，「史密松寧協議」和「廣場協議」並沒有為美國工人帶來長期的救濟，試圖複製它們將是無效的，甚至可能是完全破壞性的。

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