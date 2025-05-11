聯邦銀公益園遊會 董座林鴻聯率隊「水球大戰」歡慶母親節

聯邦銀行10日舉辦「2025聯邦童樂會．ESG馨未來」母親節公益園遊會，由聯邦銀行董事長林鴻聯（右2）、總經理許維文（左1），攜手自由時報副社長陳進榮（左2）、萊爾富總經理郭純宜（右1）等貴賓揭開序幕。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為歡慶母親節並實踐企業ESG永續理念，聯邦銀行10日舉辦「2025聯邦童樂會．ESG馨未來」母親節公益園遊會，會中進行兒童繪圖比賽頒獎，並同步舉辦員工家庭日。聯邦銀董事長林鴻聯、總經理許維文更率領經營團隊進行「水球大戰」，與員工們共同歡度母親節。

今年的園遊會由聯邦銀行董事長林鴻聯、總經理許維文，攜手自由時報副社長陳進榮、萊爾富總經理郭純宜等貴賓揭開序幕，一同揮動手中強棒，見證「聯邦銀行邁向ESG永續未來」的行動與決心。

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聯邦銀行董事長林鴻聯表示，近年ESG已成為多數人的口號，但是聯邦銀將它落實成實際行動，今年是聯邦銀行第25年舉辦兒童繪圖比賽，透過繪畫，讓子女了解母親的辛苦付出與溫暖，另外，園遊會現場也有很多環境永續攤位，未來聯邦銀行會持續的做、力挺公益，繼續對這個社會有所貢獻並產生改變的力量。

聯邦銀行長期推動兒童藝術教育，於活動中同時舉辦該行第25屆「藝童愛媽咪、愛地球」兒童環保繪圖比賽頒獎典禮，為藉由比賽引導下一代從小培養永續發展觀念。

今年比賽主題首度結合孝親與環保議題，共吸引約5000名小朋友參賽，以畫筆描繪出對母親的愛與對地球環境的關懷，獲獎小朋友在家人陪同下熱情出席，甚有不少得獎者遠從南部北上授獎，由聯邦銀行董事長林鴻聯與自由時報副社長陳進榮親自頒獎。

聯邦銀行也藉由母親節園遊會舉辦員工家庭日，邀請員工們攜家帶眷共襄盛舉，增進家庭與職場間的情感連結。此外，活動特別打造「寵愛媽咪專區」，讓女性員工可以免費享受按摩舒壓、編髮造型、手部彩繪體驗等一系列舒緩放鬆與貼心呵護的貼心服務。

聯邦銀行園遊會的活動高潮「水球大戰」，由董事長林鴻聯、總經理許維文率領經營團隊熱血登場，不僅炒熱現場氣氛，更凝聚同仁情感。（聯邦銀行提供）

活動高潮「水球大戰」由董事長林鴻聯、總經理許維文率領經營團隊熱血登場，展開一場刺激又歡樂水球對決，透過高階主管與同仁的參與互動，不僅炒熱現場氣氛，更凝聚同仁情感，展現聯邦銀行重視同仁身心健康與平衡發展、營造和樂職場文化的幸福企業精神。

有鑒於近年來金融詐騙案件層出不窮，手法更不斷翻新，現場也設置「詐騙防衛站」互動教育專區，透過模擬詐騙電話的沈浸式體驗，模擬網路購物詐騙、假投資真詐財、親友求助等各式詐騙情境，藉此教導民眾如何聰明辨別風險並做出正確判斷。

園遊會融合「環境永續、社會公益、員工照顧、藝文推廣、金融教育」五大永續主軸，邀請客戶、員工及親子共襄盛舉，現場設置150個多元攤位與互動體驗，還有小朋友最喜歡的東森幼幼家族與聯邦吉祥物MYKONOS，將永續理念與親子同樂完美結合，吸引眾多民眾熱情參與。

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