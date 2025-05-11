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美中會談登場 分析：最佳情況是雙方同意同時降關稅

2025/05/11 04:45

〔中央社〕美中關稅戰之際，雙方官員今天於瑞士展開貿易會談。美媒報導，學者分析，這場會談不太可能產生實質成果，最好的情況是雙方同意同時降低關稅，即使小幅調降也是正面訊息。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團週末在瑞士進行會談。

美聯社報導，美、中外交官員匿名受訪證實，雙方已展開會談；基於會議的敏感性，一名不具名消息人士表示，雙方今天會談約2小時後，就離開前往事先安排好的午宴。美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天會議已結束，會談明天將繼續進行。

美聯社指出，會談取得重大突破的前景渺茫，但有希望看到美中降低針對對方商品加徵的高額關稅，這將有助緩解全球金融市場壓力，緩解太平洋兩端、依賴美中貿易的企業負擔。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）指出，這是何立峰與貝森特首次進行會談。她不認為這場會議將產生任何實質成果。

她說，「最好的情況是，雙方同意同時降低…關稅」，即使小幅調降也會釋出正面訊號。

美中會談前一天，美國總統川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文寫道，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。

川普重返白宮以來，狂揮關稅大刀。他4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加徵關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：徐崇哲）1140511

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