美元貶值才開始！野村警告日本壽險逾兆美債拋售箭在弦上

野村表示，日本9大壽險業若出售10%的美債，或將避險比例提高10個百分點，可能導致超過5兆日圓（約新台幣1.05兆）的日圓買盤壓力，對美元的拋售形成巨大的壓力。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元貶值才開始，野村表示，日本投資者對美債減倉風險顯著大於股票，其中保險公司是關鍵，9大壽險公司外國證券投資中的美元比例已達歷史新高的72%，遠高於歷史水平，如果它們出售10%的美債，或將避險比例提高10個百分點，可能導致超過5兆日圓（約新台幣1.05兆）的日圓買盤壓力，對美元的拋售形成巨大的壓力。

華爾街見聞報導，美元加速貶值，市場對中長期投資者可能撤資美國資產的擔憂日益增加，如果日本投資者撤退，影響有多大？

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野村證券外匯策略主管Yujiro Goto等分析師，最新的報告中詳盡分析了日本投資者持有美國股票和債券的結構，以及日本投資者減持美國資產的可能性和影響。

日本投資者持有美國資產：高度集中美債和股票

根據美國財政部國際資本流動（TIC）數據，截至2025年2月底，日本投資者持有約2.7兆美元（約新台幣81兆）的美國證券（不含短期證券），其中，38%（1兆美元相當於30兆台幣）為美國公債，22%（0.6兆美元或18兆台幣）為其他中長期美國債券，40%（1.1兆美元或33兆台幣）為美國股票。

在美國公債方面，持有結構較為分散，保險公司、銀行、退休基金各佔約3分之1，其中，保險公司持有約57.3兆日圓（約新台幣12.03兆）的美國債券，佔比最大。

野村分析指出，從減持可能性來看，日本股票投資人減持美國資產的可能性較低，退休金基金投資行為通常較為被動，主要進行再平衡操作，不太可能主動大規模拋售美國股票，而透過投資信託持有的零售投資者雖可能放緩購買步伐，但歷史上很少出現持續性拋售。

相較之下，保險公司持有的美國公債是潛在"美元撤資"的核心風險點。根據野村，截至2024年9月，9大日本壽險公司外國證券投資的美元比例已達歷史新高的72% ，遠高於歷史水準,這意味著日本保險公司有相當空間從美元資產"撤資" 。

野村指出，從外匯影響角度來看，銀行持有的美國債券通常被視為採用貨幣中性投資（如回購） ，對匯市影響有限。而壽險公司持有的美國債券對沖比例較低，這意味著如果它們減持美國債券或提高對沖比例，將會形成巨大的對美元的拋售壓力。

潛在影響：日圓走強 美債波動性上升

野村證券研究表明，日本投資者持有的美國資產中，約35%可能導致主動"撤離美元" 。這部分資產主要由保險公司持有的美國公債及零售投資人透過投資信託持有的美國股票構成。

以保險公司為例，目前持有的美國債券可能超過50兆日圓（約新台幣10.5兆），如果它們出售10%的美債或將避險比例提高10個百分點，可能導致超過5兆日圓的日圓買盤壓力，雖然主要壽險公司公佈的2025會計年度投資計畫尚未顯示加速從外國向國內債券轉移資金的跡象，但持續的美元貶值警戒可能觸發其減少美元風險部位。

此外，由日本當局持有的美國公債也構成"尾部風險" ，若日美談判導致日本當局考慮拋售美債，可能對美債市場造成嚴重不穩定，進一步壓低美元。

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