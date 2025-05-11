美元霸權若退位全球市場會發生什麼事？匯豐銀給出驚人的答案

美元霸權若退位，匯豐銀表示，風險將是市場大規模轉向供應完全缺乏彈性的黃金，在金價繼續飆升的同時，1930年代或1970年代的金融風暴恐再度重演。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元指數日前一度觸及98.35，雖然近2日回到100關卡之上，但今年來跌了7.47%，在美元霸權地位受到威脅之際，匯豐銀發出警告指出，如果美國試圖“收回”對美元的控制權，即聯準會不再願意或無法持續充當世界“最後貸款人”，全球資本市場失去了美元互換額度，風險將是市場大規模轉向供應完全缺乏彈性的黃金，從而導致嚴重的流動性短缺，在金價繼續飆升的同時，1930年代或1970年代的金融風暴恐再度重演。

根據追風交易台消息，匯豐銀行高級經濟顧問Stephen King最新發佈的1份報告，從歷史角度出發，審視了儲備貨幣的興衰，深入探討了美元作為世界儲備貨幣的地位，研究並分析了川普政府對美元儲備地位的態度及其可能帶來的影響。

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報告顯示，歷史表明，摧毀１種儲備貨幣比創造它更容易，儲備貨幣體系的崩潰，往往伴隨著巨大的經濟動盪，和資產價格的劇烈波動，而非平穩過渡到新體系。

King指出，川普政府的某些成員，正對美元當前儲備貨幣地位對美國經濟帶來的負擔表示擔憂，並試圖透過各種措施來削弱美元的國際地位。

報告警告稱，這種做法可能引發市場不穩定，儲備貨幣的成功部分依賴發行國（美國）願意為了更大的整體經濟利益而犧牲部分經濟主權，一旦發行國開始認為這種經濟利益被成本抵消，就可能採取政策來抑制國際使用。

從1930年代金本位制的崩盤到1970年代布雷頓森林體系的瓦解，這些事件都伴隨著巨大的經濟和金融動盪，資產價格和匯率也隨之劇烈波動，如1930年代金本位制崩盤時，為了滿足國際需求，聯準會設定了極低的利率，最終導致了美國股市的泡沫。

至於布雷頓森林體系瓦解後的1970年代，世界同樣經歷了巨大的動盪。OPEC決定將油價翻了2倍，這在一定程度上反映了石油生產國，不願以貶值的美元收款，雖然在此期間，美股的表現好於美債，但投資者卻經歷了過山車式的行情。

King認為，美國政府試圖糾正美元「高估」的舉措，可能引發金融動盪，破壞國際資本市場，並引發對聯準會持續承諾美元互換額度、聯準會可能的「財政主導」以及美國對布雷頓森林機構（長期以來幫助制定國際經濟和金融「遊戲規則」）持續支持的質疑。

King認為，如果美國試圖收回對美元的控制權，即聯準會不再願意，或無法持續充當世界“最後貸款人”，全球資本市場失去了美元互換額度，風險將是市場大規模轉向供應完全缺乏彈性的黃金，從而導致嚴重的流動性短缺，金價繼續飆升的同時，可能會引發1930年代或1970年代那樣的金融動盪。

King在報告中總結了過去的歷史教訓，並對未來趨勢進行了預測。他認為，如果美國放棄或忽視先前製定「遊戲規則」的國際機構，這些機構的信譽將難以維持，而聯準會持續承諾美元互換額度、聯準會可能的「財政主導」也將受到質疑。

他認為，如果美元不再被信任為世界儲備貨幣，那麼建立新的儲備貨幣既不容易，也不會很快實現。

報告進一步分析稱，如果美國試圖收回對美元的控制權，即聯準會不再願意或無法持續充當世界“最後貸款人”，全球資本市場失去了美元互換額度，風險將是市場大規模轉向供應完全缺乏彈性的黃金，從而導致嚴重的流動性短缺，金價繼續飆升的同時，可能會引發1930年代或1970年代那樣的金融動盪。

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