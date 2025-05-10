晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳下週抵台宣布總部選址？林世賢盤點4大優勢「期待彰化有機會」

2025/05/10 23:57

黃仁勳傳下週要回台灣，林世賢深夜拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）黃仁勳傳下週要回台灣，林世賢深夜拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣，可能公布輝達台灣總部選址。彰化市長林世賢今（10日）深夜在臉書拋出「期待彰化有機會」的說法。林世賢說，彰化有最好的綠電，他去年就爭取在明道大學退場後，設立完全使用綠電的AI數據運算中心，期待黃仁勳，也期待輝達智慧園區能夠落腳彰化。

針對針對市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣,，彰化市長林世賢深夜在臉書拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）針對針對市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣,，彰化市長林世賢深夜在臉書拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）

林世賢今晚強調，他在2019年就曾到美國參訪輝達，後來則透過學術界的介紹，與黃仁勳指定的管道進行聯繫，也把彰化的優勢都以電子郵件交給對方，就是希望能夠爭取輝達可以看到彰化，投資彰化。

林世賢指出，他有提到在彰化縣的最大優勢就是綠電，因為，彰化縣的再生能源發電量已大於彰化用電，也是全國唯一，而且遙遙領先。因此，在彰化縣設立AI數據運算中心，就可以完全使用綠電。

除了綠電優勢以外，林世賢指出，彰化縣位於台灣西岸的交通中心點，也是台灣產業鏈的中心點，更是精密機械產業鏈的核心，加上Google在彰濱產業園區的資料中心，也是Google在亞太區的首座資料中心，尤其彰化具有颱風少、地震少的地理環境，都是打造AI數據運算中心的絕佳條件。

林世賢說，彰化縣有現成的土地，就是退場後的明道大學校地，除了校地25公頃以外，旁邊還有50公頃土地可供運用，爭取輝達在彰化設立設立完全使用綠電的AI數據運算中心，打造智慧園區，這並非完全沒有機會。

至於，黃仁勳這次回台是否會到彰化參訪，林世賢強調，有爭取就有機會，不放棄任何爭取的機會，期待黃仁勳，也期待彰化有機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財