黃仁勳下週抵台宣布總部選址？林世賢盤點4大優勢「期待彰化有機會」

黃仁勳傳下週要回台灣，林世賢深夜拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣，可能公布輝達台灣總部選址。彰化市長林世賢今（10日）深夜在臉書拋出「期待彰化有機會」的說法。林世賢說，彰化有最好的綠電，他去年就爭取在明道大學退場後，設立完全使用綠電的AI數據運算中心，期待黃仁勳，也期待輝達智慧園區能夠落腳彰化。

針對針對市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣,，彰化市長林世賢深夜在臉書拋出「期待彰化有機會」爭取智慧園區。（取自林世賢臉書）

林世賢今晚強調，他在2019年就曾到美國參訪輝達，後來則透過學術界的介紹，與黃仁勳指定的管道進行聯繫，也把彰化的優勢都以電子郵件交給對方，就是希望能夠爭取輝達可以看到彰化，投資彰化。

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林世賢指出，他有提到在彰化縣的最大優勢就是綠電，因為，彰化縣的再生能源發電量已大於彰化用電，也是全國唯一，而且遙遙領先。因此，在彰化縣設立AI數據運算中心，就可以完全使用綠電。

除了綠電優勢以外，林世賢指出，彰化縣位於台灣西岸的交通中心點，也是台灣產業鏈的中心點，更是精密機械產業鏈的核心，加上Google在彰濱產業園區的資料中心，也是Google在亞太區的首座資料中心，尤其彰化具有颱風少、地震少的地理環境，都是打造AI數據運算中心的絕佳條件。

林世賢說，彰化縣有現成的土地，就是退場後的明道大學校地，除了校地25公頃以外，旁邊還有50公頃土地可供運用，爭取輝達在彰化設立設立完全使用綠電的AI數據運算中心，打造智慧園區，這並非完全沒有機會。

至於，黃仁勳這次回台是否會到彰化參訪，林世賢強調，有爭取就有機會，不放棄任何爭取的機會，期待黃仁勳，也期待彰化有機會。

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