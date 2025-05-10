「泰」厲害！泰殯葬業者撿亡者金牙賺外快

泰國一名殯葬業者搜集往生者的金牙。（圖取自@namobanchangtongdaengso0）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格今年以來已噴漲超過2成，有泰國殯葬業者將屍體火化後剩下的10多顆金牙收集起來，拿到店裡換取現金，最終估價為5萬9371泰銖（約台幣5.4萬），發了一筆意外之財。

《南華早報》10日報導，泰媒The Thaiger稱，一名在沙拉武里府（Changwat Saraburi）的男子，多年來一直在墓地工作，這裡主要埋葬許多泰國華裔家屬。這名男子最近拿著超過10個金牙前往當地的金舖進行鑑定。

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他強調，這些金牙是從火化的遺骸中取出，都是在遺屬的同意下合法取得，並稱，遺體通常含有骨灰、骨頭碎片，偶爾還會有金子，遺屬大都不想保留，而是將其交給殯葬人員。

由於不確定這些金牙是否是真金，他拿去沙拉武里府一家知名金舖鑑定，並諮詢店主納莫 （Namo）。納莫使用X光儀器檢查，並確認它們都是真金。

金舖老闆將過程拍片分享至TikTok帳號「namobanchangtongdaengso0」，說道：「這些大部分都是從屍體的牙齒裡出來的，最終鑑定結果顯示，黃金的總價值為5萬9371泰銖，最終熔成一條重約21.13克的金條。這名殯葬業者說，打算用部分收益為死者做功德。

目前這個影片已獲得近 1.4個贊，並在網路引起熱烈討論。一位網友稱：現在黃金這麼貴，你居然能擁有到這麼多，恭喜你。另一個人也說：「叔叔這輩子肯定做了不少好事，這是很多人不敢做的事情。我相信往生者和他們的家人一定會很樂意讓他這樣做」。

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