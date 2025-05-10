晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「泰」厲害！泰殯葬業者撿亡者金牙賺外快

2025/05/10 20:48

泰國一名殯葬業者搜集往生者的金牙。（圖取自@namobanchangtongdaengso0）泰國一名殯葬業者搜集往生者的金牙。（圖取自@namobanchangtongdaengso0）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格今年以來已噴漲超過2成，有泰國殯葬業者將屍體火化後剩下的10多顆金牙收集起來，拿到店裡換取現金，最終估價為5萬9371泰銖（約台幣5.4萬），發了一筆意外之財。

《南華早報》10日報導，泰媒The Thaiger稱，一名在沙拉武里府（Changwat Saraburi）的男子，多年來一直在墓地工作，這裡主要埋葬許多泰國華裔家屬。這名男子最近拿著超過10個金牙前往當地的金舖進行鑑定。

他強調，這些金牙是從火化的遺骸中取出，都是在遺屬的同意下合法取得，並稱，遺體通常含有骨灰、骨頭碎片，偶爾還會有金子，遺屬大都不想保留，而是將其交給殯葬人員。

由於不確定這些金牙是否是真金，他拿去沙拉武里府一家知名金舖鑑定，並諮詢店主納莫 （Namo）。納莫使用X光儀器檢查，並確認它們都是真金。

金舖老闆將過程拍片分享至TikTok帳號「namobanchangtongdaengso0」，說道：「這些大部分都是從屍體的牙齒裡出來的，最終鑑定結果顯示，黃金的總價值為5萬9371泰銖，最終熔成一條重約21.13克的金條。這名殯葬業者說，打算用部分收益為死者做功德。

目前這個影片已獲得近 1.4個贊，並在網路引起熱烈討論。一位網友稱：現在黃金這麼貴，你居然能擁有到這麼多，恭喜你。另一個人也說：「叔叔這輩子肯定做了不少好事，這是很多人不敢做的事情。我相信往生者和他們的家人一定會很樂意讓他這樣做」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財