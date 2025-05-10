晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中資承建曼谷審計大樓地震秒塌 泰國下週對「這些人」發出逮捕令

2025/05/10 19:53

中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌，釀成多人不幸罹難。（美聯社）中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌，釀成多人不幸罹難。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，在3月底強震中被震垮，泰方調查人員迄今已詢問 193 名相關人員，預計下週對3組與這次倒塌事件有關的人員發出逮捕令，包括設計師團隊、建商及施工監造團隊。

《曼谷郵報》報導，曼谷市政府週六（9日）宣布，3 月 28 日緬甸7.7 級地震導致曼谷價值 21 億泰銖的國家審計署大樓倒塌，目前搜救罹難者遺體的工作已經結束。

截至9日上午，大樓倒塌事件已釀成達89 人不幸死亡，9 人受傷、7 人失蹤。泰國當局最近還找到4名失蹤的工人，他們在3 月 28 日的地震中並不在這座 30 層樓高的大樓裡。

報導指出，這是3月底的強震中，曼谷唯一倒塌的建築，隨著搜救工作告一段落，泰國警方將對三組涉嫌瀆職的人員發出逮捕令。

報導稱，泰國調查的對象主要集中在三個群體，一是設計師團隊，由 Forum Architect 和 Meinhardt（泰國）的董事和工程師組成；二是建商，由與 ITD-CREC 相關的董事和工程師組成，ITD-CREC 是 SET 上市的義大利-泰國發展公司和中鐵十局（泰國）的合資企業；三是施工監造團隊，包括 PKW 合資企業（PN Synchronize、W and Associates Consultants 和 KP Consultants and Management）的董事和工程師。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財