中資承建曼谷審計大樓地震秒塌 泰國下週對「這些人」發出逮捕令

中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌，釀成多人不幸罹難。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，在3月底強震中被震垮，泰方調查人員迄今已詢問 193 名相關人員，預計下週對3組與這次倒塌事件有關的人員發出逮捕令，包括設計師團隊、建商及施工監造團隊。

《曼谷郵報》報導，曼谷市政府週六（9日）宣布，3 月 28 日緬甸7.7 級地震導致曼谷價值 21 億泰銖的國家審計署大樓倒塌，目前搜救罹難者遺體的工作已經結束。

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截至9日上午，大樓倒塌事件已釀成達89 人不幸死亡，9 人受傷、7 人失蹤。泰國當局最近還找到4名失蹤的工人，他們在3 月 28 日的地震中並不在這座 30 層樓高的大樓裡。

報導指出，這是3月底的強震中，曼谷唯一倒塌的建築，隨著搜救工作告一段落，泰國警方將對三組涉嫌瀆職的人員發出逮捕令。

報導稱，泰國調查的對象主要集中在三個群體，一是設計師團隊，由 Forum Architect 和 Meinhardt（泰國）的董事和工程師組成；二是建商，由與 ITD-CREC 相關的董事和工程師組成，ITD-CREC 是 SET 上市的義大利-泰國發展公司和中鐵十局（泰國）的合資企業；三是施工監造團隊，包括 PKW 合資企業（PN Synchronize、W and Associates Consultants 和 KP Consultants and Management）的董事和工程師。

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