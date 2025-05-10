美中貿易解凍展開會談 降稅幅度受關切

中美經貿高層會談周六（10日）上午於瑞士日內瓦展開。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美經貿高層會談周六（10日）上午於瑞士日內瓦展開，由中國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。據中國官方通訊社和兩位了解會談情況的人士透露，雙方期待化解擾亂全球經濟貿易戰邁出的第一步，外媒CNN指出這象徵貿易戰解凍的初步跡象。

美國對大多數中國進口產品徵收至少145%的關稅，中國則對大多數美國進口產品徵收125%的關稅。物流專家表示 ，這導致雙方貿易額急劇下降。

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週五，在貝森特和貿易代表傑米森·格里爾啟程前往瑞士幾個小時後，川普提出將中國商品關稅削減至80%的可能性，同時要求中國「向美國開放市場」。

貝森特本週稍早敦促公眾不要期待此次會談能夠達成一項重大貿易協議，但他承認這是談判的重要一步。

經濟學家表示，降稅50%是兩國恢復正常貿易往來的決定性門檻。但CNN指出，即使將關稅稅率降低一半，也不足以顯著改變貿易水準。

這場貿易爭端，加上美國總統川普上個月決定對其他數十個國家徵收關稅，擾亂供應鏈，引發金融市場動盪，以及對全球經濟急劇下滑的擔憂。

會談地點一直保密，但目擊者看到日內瓦郊區一處綠樹成蔭的私人住宅外停著十幾輛警車。人看到裝有有色玻璃車窗的賓士麵包車駛離代表團在日內瓦湖畔下榻的一家旅館。

此前，包括貝森特和格里爾在內的十幾名美國官員代表團離開飯店時面帶微笑，繫著紅色領帶，翻領上別著美國國旗。貝森特拒絕對記者發表演說。

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