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不是炒匯？台幣領漲亞幣飆升 資金狂掃亞股淨買超逾2900億

2025/05/10 16:23

外媒指出，新台幣升值帶動亞洲主要貨幣走揚，全球資金正在湧入亞洲股票。示意圖。（法新社）外媒指出，新台幣升值帶動亞洲主要貨幣走揚，全球資金正在湧入亞洲股票。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，新台幣領漲亞洲主要貨幣，全球資金湧入亞洲股市，過去三週，全球基金在中國以外的新興亞洲凈買超96.4億美元（約台幣2911億）的股票，這是自2024年3月以來最長流入量。

報導指出，台幣領漲區域貨幣，自 4 月 2 日以來飆升超過 9%，而韓元、新加坡幣和馬來西亞令吉均升值超過 3%，亞洲貨幣走強吸引投資者湧入於亞股。

彭博社彙編的數據顯示，過去三週，全球基金在中國以外的新興亞洲凈買入96.4億美元的股票，這是自2024年3月以來最長流入量。

統計顯示，投資者已連續三週凈買入除中國以外的亞洲新興市場股票，這是一年多來最長的連續買入。MSCI 衡量日本以外的地區股票指數在過去一個月飆漲近 16%，而全球股票指數僅上漲了該指數的一半左右。

新加坡瑞銀全球財富管理亞太策略師坦蒂亞（Suresh Tantia）說，每當亞洲貨幣走強時，往往會看到資本流入世界這一地區，貨幣走強將有助於亞洲股市跑贏大盤，只要漲幅保持個位數，公司就可以管理，股市應該會表現良好。

其他策略師也認為，亞洲股市仍然具有吸引力，因為如果對全球貿易戰的擔憂持續減弱，該地區將成為最大的受益者之一。道富銀行駐倫敦的歐洲、中東和非洲地區宏觀策略主管格拉夫表示：「我認為該地區（亞洲）充滿了機會，長期以來，該地區在投資者的投資組合中一直處於低估狀態，而且其價值也長期被低估，如果全球和地區增長擔憂消退，則存在很大的潛在上行空間」。

不過，摩根大通公司駐新加坡的策略師巴特拉 （Rajiv Batra） 則在本週最新研究報告中寫道：「新興市場在經濟衰退時期表現不佳，目前，投資者不應該追逐當前的新興市場反彈，直到宏觀經濟放緩的幅度和地理廣度更加明朗為止」。

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