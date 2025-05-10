投顧：台股看多 留意台幣升值對出口及金融業衝擊

投顧機構表示，台股短線看漲，但須留意台幣升值對出口及金融業的負面影響。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管經歷台幣急速升值衝擊，台股累計本周上揚127.4點，周線收連三紅。投顧機構表示，以出口為主的產業以及持有大量外幣資產的金融業來說，勢必要在半年報揭露匯損，這是第三季台股隱憂，不過，長線還不到多空轉折。

首先，檢視主要亞洲股市的表現，今年以來截至5月9日為止，由最佳到最差排名依序為香港上漲14%，韓國漲7.41%，新加坡上漲2.34%，上海綜合指數跌0.29%，馬來西亞跌5.84%，日本跌5.99%，台灣跌9.20%，泰國跌13.52%。

請繼續往下閱讀...

其中，台股今年以來，還是沒有脫離「後段班」排名，雖然，台股近期出現強勁反彈，但相較於香港或韓國，表現仍然落後一大截。

根據投顧統計，本周台股指數收20915.04點，漲127.40點，漲幅0.61%。外資回補台股，累計連五日買超台股達940.98億元，至於投信則是賣超15.83億，自營商含避險賣超355.35億元，因此，三大法人合計買超569.79億元。

其次，從大盤走勢看，本周一台幣匯率急升造成短期衝擊，台股也能守住五日線，顯示多頭信心堅定。周五在美中開始談判以及川普又唱多股市的激勵下，台股拉出長紅，一舉站上20900點，且技術指標重振，短線有繼續上攻的架式。

永豐投顧表示，經過一周的考驗，台股展現韌性。台幣急升的利空沒有沖垮五日線，短線多方有意繼續上攻。由於已經突破前高，往上只有季線與年線的阻擋，台股有望觸及季線，並且完全封閉4/2的跳空缺口。

「匯率變化，財報現隱患」，永豐投顧指出，本周台幣大幅升值，不過，後續都在30比1 的價位徘徊，楊總裁有可能採取一次到位的戰術，升值可能已經結束。

不過，從三月底至今，台幣已經升值9%以上，對於以出口為主的產業，以及持有大量外幣資產的金融業來說，勢必要在半年報揭露匯損，這是第三季台股隱憂，所以，長線還不到多空轉折。

投顧業者認為，下周多方仍會繼續衝高，配合台積電營收表現，大盤指數會繼續向季線推進，但注意量能變化，樂觀與放量是反彈結束的徵兆。預估未來一周指數區間，在20500點~21500點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法