竹市徵收補償費5300萬無人領 最大筆1340萬

新竹市府地政處表示，竹市有徵收補償費約400件共超過5300萬元無人領，籲市民可上網查詢。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕您有徵收補償費忘記領嗎？新竹市府地政處統計代管的土地徵收補償費，有超過5300萬元無人領取，最大一筆補償費高達1340萬元未領取。若超過15年未領取，徵收補償費就會繳入國庫。市民在竹市幸福宜網的「徵收補償費查詢」服務，只要一鍵就可查詢，提醒尚未領取補償費的民眾趕緊領取，別讓權益睡著。

地政處表示，市府為推動公共建設，過程中難免需要辦理土地徵收，對尚未領取的土地徵收補償款，市府會依法存入保管專戶，等待民眾申領。目前竹市府土地徵收補償費保管款專戶中，總計有超過5300萬元尚待民眾申領，同時建置「徵收補償費保管款查詢服務」，籲民眾儘快查詢領取，以免超過保管期限而歸屬國庫。

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依土地徵收條例規定，徵收補償費於應發給期限屆滿的次日起3個月內存入專戶保管，如經保管超過15年未領取者，依法歸屬國庫。市府統計新竹市目前待領保管款共有400件約5300萬元，其中103年度就有1件高達1340萬元未領取。

地政處表示，為確保民眾權益，市府除於存入專戶內前後分別通知權利人外，也會清查保管期間即將在1年內屆滿的案件，重新查明地址或繼承人後，再次通知催領，經市府主動通知後，日前也成功將1件高達1600多萬元的保管款，由50多位繼承人順利完成領款，提醒民眾若接獲通知，請把握時間儘速申辦。

為防詐騙，市民若接獲通知，可先至新竹市幸福宜居網徵收補償費一鍵秒查服務查詢，只要進入網站點選「地政資訊/徵收補償費」，輸入身分證字號後，就可查知是否有補償費未領，也可撥1999服務專線。

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