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札克伯格說「把AI當朋友」專家直呼先不要、揭可怕風險

2025/05/10 14:07

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。（歐新社）Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）4月接受Podcast節目《Dwarkesh Podcast》專訪時表示，生成式人工智慧（AI）未來可望填補人們在情感關係中的空缺，成為「數位朋友」，來滿足對朋友的需求。然而心理專家警告，AI無法取代真實人際關係，過度依賴AI可能會引發焦慮、憂鬱等心理問題。

《CNBC》報導，札克伯格在受訪時聲稱，每位美國人平均僅有3位可稱為真正朋友的人，但大多數人實際上希望的數量則是高達15位，他認為「AI能夠填補這樣的社交缺口」，並表示隨著時間推進，社會將會找到合適的詞彙，來說明為何這樣是有價值的。

堪薩斯大學心理學教授吉拉特（Omri Gillath）對札克伯格的言論，抱持反對意見，他指出，朋友數量並沒有「正確的標準」，而對多數人來說，擁有3到4位親密朋友就很足夠了。他並直言，目前沒有任何研究顯示，AI可以真正取代親密的人際關係。

吉拉特指出，AI雖然隨時在線、回應得體，但終究無法提供深度、長期關係所帶來的真正好處。他表示，AI不能介紹你認識朋友，不能陪你運動，也不會讓你遇到理想伴侶。相比之下，一個真實的擁抱，其意義比AI所能夠給予的任何東西都來得重大。

有些人可能會感覺自己與AI建立了真實的情感連結，現實中就出現1名女性愛上ChatGPT的案例。但吉拉特表示，因為AI無法產生情感並回應，這些關係終究是「虛假」且「空洞」的，至今的研究都明確顯示，這些親密、有深度、有意義的人際關係，是無法被AI替代的。

AI甚至可能讓人感覺更不好，研究顯示，使用AI的小孩，他們的焦慮感和憂鬱感都比較高，而且他們的社交技能也無法完善發展。談到生活中的人際關係建立，吉拉特建議：「你可以用AI來練習，但不要用它來當作替代品」，同時也要確保在使用AI時，不會佔用與真人互動交往的時間。

吉拉特最後提醒，即便這些科技公司大力宣傳AI的好處，「它們都是有目的的，目的就是賺錢。」

Meta近期推出類似ChatGPT的AI應用程式，力圖搶佔生成式AI市場版圖，之後札克伯格就接受了上述採訪，此番談話因此被視為札克伯格在為旗下AI產品鋪路。

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