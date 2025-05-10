川普「一句話」扭轉油市情緒！國際油價聞風上揚

國際油價週五（9日）收盤上漲近 2%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與英國達成貿易協議，提振市場情緒，加上投資人對美中高層會談前景轉趨樂觀，國際油價週五（9日）收盤上漲近 2%，創下4月中旬以來的首次週線漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.11 美元，或 1.9%，收在每桶 61.02 美元。

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布蘭特原油期貨上漲 1.07 美元，或 1.7%，收在每桶 63.91 美元。

本週，2大原油期貨均上漲超過4%。

美國總統川普週五表示，中國應對美國開放市場，並稱對中國商品徵收80%關稅「似乎是合理的」。在前一天，川普剛宣布與英國達成協議，降低英國汽車與鋼鐵等產品的出口關稅。

金融服務公司StoneX原油分析師霍德斯（Alex Hodes）表示：「儘管能源市場先前一直偏空，但最終仍擺脫悲觀氛圍，重新感受到隨著貿易關係出現進展，而回升的整體市場樂觀情緒。」

英美貿易協議以及川普針對中國的言論，令市場對美中之間達成類似協議的可能性產生期待。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計將於5月10日在瑞士與中國國務院副總理何立峰會面。

目前美國對中國進口商品徵收的關稅水準高達145%。不過霍德斯在給客戶的報告中指出，雖然80%的關稅還是很高，但無法否認這個數字比145%低很多。

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