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黃金大跌後又強漲 暴起暴落原因找到了？

2025/05/10 08:35

黃金價格週五（9日）漲逾1%。（美聯社資料照）黃金價格週五（9日）漲逾1%。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼前1日大跌後，黃金價格週五（9日）漲逾1%，係因美元走低，同時市場在中美週末會晤前消化了美國總統川普關於關稅的評論，另外印巴衝突持續。

現貨黃金價格上漲1.1%，收每盎司3340.29美元，本週迄今漲約3.1%；美國黃金期貨價格上漲1.1%，收每盎司3344美元。

《路透》報導，週末美中代表在瑞士召開會議，以遏制世界兩大經濟體之間的貿易戰。與此同時，美國總統川普週五表示，中國應該向美國開放市場，對中國商品徵收80%的關稅「似乎是正確的」。

在地緣政治方面，印度和巴基斯坦互相指責對方發動新的軍事攻擊，連續第3天使用無人機和大砲，這是這兩個擁有核武的南亞鄰國之間近30年來最嚴重的戰鬥。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「顯然關稅方面持續的整體不確定性，可能仍然是黃金價格最重要的支撐因素。」他認為，對黃金看漲程度較過去幾個月下降，黃金可能會進入一段更明顯盤整或回調的時期。

實體黃金方面，由於盧比貶值導致需求疲軟，印度黃金交易商本週提供價格折扣，推動當地黃金價格升至接近歷史高位，而中國黃金購買量在假期後有所回升。

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